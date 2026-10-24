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Allegri NapoliGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Napoli, Allegri sobre el centro del campo: «He puesto a tres, tienen libertad para jugar»

SSC Nápoles
SSC Nápoles vs Roma
Roma
Serie A

El técnico de Italia habla antes del partido contra la Roma

Massimiliano Allegri, entrenador del Napoli, habla ante los micrófonos de DAZN antes del partido contra la Roma.


Sobre las funciones de De Bruyne en el centro del campo:

«He puesto a tres en el centro del campo, hay que dejarlos jugar con libertad».

  • Sobre la agresividad individual en los duelos:

    «Son los detalles los que marcan la diferencia. Si no eres agresivo, los rivales lo tienen más fácil. También contra el Bodo dábamos la sensación de que podían marcarnos con demasiada facilidad».


    ¿Cómo convenció a De Bruyne?

    «No hacía falta. Lo puse en esa posición y él sabe moverse. Anguissa debe aportar equilibrio y McTominay es más ofensivo».

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