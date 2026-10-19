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Gianluca Minchiotti
Traducido por

Napoli, Allegri: «Sería mejor sacar un resultado con un solo tiro a puerta. Encajamos demasiados goles»

SSC Nápoles
Bodoe/Glimt
SSC Nápoles vs Bodoe/Glimt
Liga de Campeones

El entrenador del Napoli habla en la víspera del partido de la Champions League contra el Bodo/Glimt.

Massimiliano Allegri, entrenador del Napoli, habla ante los micrófonos de Sky en la víspera del partido contra el Bodo/Glimt, correspondiente a la tercera jornada de la Champions League y previsto para mañana por la noche en el Maradona: «¿La gripe? Esperemos que lo peor haya pasado. En cualquier caso, estoy mejor. Mañana tenemos que pensar en hacer algo bueno. Es un partido importante para avanzar en la clasificación; una victoria nos daría confianza y después tocará pensar en la Roma, que está haciendo una gran temporada. ¿Siento que el grupo está de mi lado? También hemos hecho actuaciones interesantes, pero encajamos goles con demasiada facilidad y tenemos que hacer más. Si ganas, eres bueno; si pierdes, no, por no decir otra cosa. Estamos trabajando en ello. En el fútbol cuentan los resultados, que últimamente se nos han escapado por poco. Mañana hará falta mucha atención: el Bodo defiende bien y es bueno al contraataque. Necesitaremos mucha técnica y precisión en los pases».


Allegri continúa: «¿Se acabó el tiempo de los experimentos? Un jugador no pierde sus cualidades por perder un partido. Tenemos nueve partidos en un mes y todos los jugadores pueden aportar con sus características y cualidades. Necesitamos a todos, no podemos jugar con once durante toda la temporada, según recoge tuttonapoli.net. ¿De Laurentiis? He hablado con él esta misma mañana, pero las palabras sirven de poco; hacen falta resultados. Lo demás son cosas que se dicen. El sábado perdimos con el único disparo y podríamos haber reaccionado de otra manera al recuperar el balón o haber detectado antes el peligro. Mañana, sin duda, prestaría más atención.


Y, por último: «¿Esperaba un comienzo así? El fútbol es bonito porque es imprevisible. Lo importante es gestionar los imprevistos de la mejor manera posible y, por ahora, no lo hemos hecho. Nada es fácil. Trabajamos en silencio e intentamos salir de esta situación».


  • Bodø, partido complicado

    En rueda de prensa, Allegri se centra en el partido: «Será un partido complicado, más allá de los resultados anteriores. El Bodo lo ha hecho bien en la Champions, sabe jugar con el bloque bajo y al contraataque. Mañana tendremos que mostrar buena técnica, precisión en los pases y jugar con la convicción de ganar. Tenemos que pasar por momentos como este y salir de ellos; solo nosotros podemos hacerlo. Debemos buscar ese resultado que nos falta; en la Champions aún no lo hemos conseguido. Si ganamos mañana, podríamos ver las cosas de otra manera, pero seguiría siendo lo mismo, porque hay que mejorar en varios aspectos y recuperar la mejor condición de varios jugadores que no están al máximo. Hay que hacerlo con total serenidad, sin ansiedad por rendir ni prisas. Las cualidades de un equipo no desaparecen por la falta de dos resultados. Debemos corregir las carencias que mostramos en algunos momentos de los partidos. También el sábado, en Venecia, creamos muchas ocasiones, pero al final el resultado dice que no hicimos un buen partido. Sería mejor conseguir un resultado con un solo tiro a puerta. Hace falta un partido de gran técnica y ganas».


    Por último, sobre la defensa: «¿Si pienso insistir mañana con la defensa de tres? La diferencia entre jugar con tres o con cuatro es solo quién ocupa la banda derecha: si juega Di Lorenzo, es un futbolista más defensivo; si juegan Politano, Lang o Giovane, son más ofensivos. No es cuestión de jugar con tres o con cuatro, tenemos que hacer un partido técnicamente bueno. El equipo tiene grandes cualidades técnicas y lo hará como en los partidos anteriores, pero nos falta algo en ciertos momentos en los que encajamos goles, como en Venecia y Milán».



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