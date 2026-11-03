La derrota por 2-0 sufrida en Turín ante la Juventus ha abierto un enorme capítulo de crisis para el Napoli que, en plena crisis de lesiones, afronta ya un partido decisivo para su continuidad en la Champions League: jugará como visitante en Portugal contra el Porto.
En la rueda de prensa previa al partido, el entrenador del Napoli, Massimiliano Allegri, rechazó tanto la excusa de las lesiones como la idea de que se trate de una «última oportunidad», pero subrayó que la trayectoria del equipo hasta ahora en la liga no está a la altura de las expectativas.