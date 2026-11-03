¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Allegri NapoliGetty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Napoli, Allegri: «Contra el Porto no es la última oportunidad. Enderezar la liga es más importante que la Champions. O sufrimos o salimos con los huesos rotos. Somos 13, veamos quién sigue en pie»

SSC Nápoles
M. Allegri
FC Oporto vs SSC Nápoles
FC Oporto
Liga de Campeones

El entrenador del Nápoles presentó el duelo ante el Oporto y descartó cualquier excusa para justificar el mal momento.

Cobertura Clásica
Max

Max

✅ Transmite el 50% de los partidos de cada jornada en exclusiva

✅ Garantiza el acceso por cable a través de los canales TNT y Space

✅ Producción consolidada con los analistas más reconocidos del país

Precio inicial$149
Nueva Alternativa
Fox One

Fox One

✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League

✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV

✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League

Precio inicial$140
Próximos partidos
POR

POR

Liga de Campeones

04 nov 2026

NAP

NAP

La derrota por 2-0 sufrida en Turín ante la Juventus ha abierto un enorme capítulo de crisis para el Napoli que, en plena crisis de lesiones, afronta ya un partido decisivo para su continuidad en la Champions League: jugará como visitante en Portugal contra el Porto.

En la rueda de prensa previa al partido, el entrenador del Napoli, Massimiliano Allegri, rechazó tanto la excusa de las lesiones como la idea de que se trate de una «última oportunidad», pero subrayó que la trayectoria del equipo hasta ahora en la liga no está a la altura de las expectativas.

  • Sin excusas por las lesiones

    «Tener tantos lesionados no resta presión alguna, porque es un partido importante, de Champions, contra un equipo fuerte. En este momento no hay que hablar ni dar explicaciones; solo hay que actuar, trabajar, recuperar a los futbolistas lesionados y convertir este periodo negativo en uno positivo»

  • Poner en orden el campeonato es lo más importante

    «El partido de mañana es difícil porque el Porto llega tras 10 victorias en Liga y también ha disputado buenos partidos en la Champions. En cuanto a nosotros, hablar sirve de poco: hay que hacer una buena actuación. En la Champions League tenemos el destino en nuestras manos porque con 10 puntos lograríamos llegar, como mínimo, a los playoffs. Pero luego hay que arreglar la situación en Liga, que es lo más importante»

  • SUFRIMIENTO O GRAN FRACASO

    «Hoy me han hablado de un dato: en la última media hora hemos encajado 11 goles. Eso significa que en ese tramo del partido nos dejamos algo por el camino. Mañana, o jugamos un partido de mucho sufrimiento o salimos con los huesos rotos»

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • Hojlund, sí; De Bruyne, duda

    «Hojlund ya no tiene fiebre. De Bruyne entrenará hoy y después veremos si estará disponible para mañana.

    Somos 13. No es que no quiera decir si juega o no, pero dirigiré el entrenamiento y pondré en el campo a los que se tengan en pie. Ahora mismo nos cuesta hasta hacer un rondo en el entrenamiento»

  • NO ES LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD

    "Mañana no es la última oportunidad. Con 10 puntos se llega a los playoffs. El de mañana es un partido importante; el de Manchester también, pero es casi imposible. Nos jugamos el pase de ronda contra Club Brugge, Viking y Sabah".

Próximos partidos
POR

POR

Liga de Campeones

04 nov 2026

NAP

NAP