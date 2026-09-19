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AllegriGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Napoli, Allegri: «Anguissa entra en la convocatoria, De Bruyne será titular, Spinazzola volverá después del parón»

SSC Nápoles
M. Allegri
Serie A

El seleccionador de Italia habla en la víspera de la visita a Florencia

Massimiliano Allegri, entrenador del Napoli, habla en rueda de prensa en la víspera del partido de liga en el campo de la Fiorentina.


EL RECUERDO DE MAZZOLA

«Condolencias a la familia Mazzola, el mundo del fútbol pierde a un hombre que fue un gran futbolista para el Inter y la selección italiana».

  • QUIÉN SE RECUPERA Y QUIÉN NO

    "Estamos bastante bien, hemos perdido a Spinazzola por una sobrecarga, volverá después del parón, entre los convocados está Anguissa, que ha trabajado al margen toda la semana, pero esta mañana se ha incorporado con el equipo, ha entrenado y mañana estará disponible si hace falta. De Bruyne está bien, empezó más tarde por el Mundial, pero mañana creo que saldrá de inicio y veremos durante el partido... pero estamos mejorando de forma, es la última de este miniciclo de 5 partidos, habrá que hacerlo bien, conocemos la importancia del partido para cerrar bien y luego volveremos dentro de 21 con todos disponibles y en una mejor condición".


    NERES Y LOS DEMÁS

    "Está decididamente mejor por lo visto durante la semana, está completamente recuperado y es muy importante para el equipo. Pero también Beukema, Badiashile, al menos por lo que veo".


    VERGARA EN LA SELECCIÓN

    "Estamos muy contentos, el club debe estar contento de tenerlo en la selección - recoge tuttonapoli.net -. es un jugador que destacó el año pasado, sigue creciendo desde el punto de vista técnico y táctico, también Favasuli con la sub-21 y es motivo de orgullo para el club".


    MCTOMINAY, MERET Y MARIANUCCI

    "¿Disponibles después del parón? McTominay y Meret, absolutamente sí, creo que también Marianucci, él estará más atrasado porque todavía no se ha acercado al equipo, pero es importante tenerlos a todos porque la temporada es larga y se necesita a todos, no se puede jugar con 14 jugadores, pero sobre todo este año con las nuevas reglas, 6 minutos más de tiempo efectivo de juego, los partidos toman otro rumbo sobre todo en la última media hora".


    LANG

    "Lang es otro que puede entrar desde el primer minuto, todavía tengo que valorar algunas situaciones, pero puede y debe dar más porque tiene cualidades importantes".




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