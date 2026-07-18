Nápoles tiene el problema de Buongiorno: Allegri pide a Gatti o a Tiago Gabriel, lo que supone un desafío para el Milan

Mala noticia para Massimiliano Allegri: Alessandro Buongiorno, defensa central exjugador delTorino, se pierde la concentración en Dimaro por una lesión en la rodilla derecha. El jugador se ha sometido a las pruebas previstas, que aconsejan una valoración para decidir si es necesaria una intervención quirúrgica en la rodilla derecha», indica el comunicado oficial del club. Por tanto, se espera el resultado de las pruebas para conocer los plazos de recuperación.