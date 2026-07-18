Mala noticia para Massimiliano Allegri: Alessandro Buongiorno, defensa central exjugador delTorino, se pierde la concentración en Dimaro por una lesión en la rodilla derecha. El jugador se ha sometido a las pruebas previstas, que aconsejan una valoración para decidir si es necesaria una intervención quirúrgica en la rodilla derecha», indica el comunicado oficial del club. Por tanto, se espera el resultado de las pruebas para conocer los plazos de recuperación.
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Nápoles tiene el problema de Buongiorno: Allegri pide a Gatti o a Tiago Gabriel, lo que supone un desafío para el Milan
EVALUACIONES EN CURSO
La nueva baja de Alessandro Buongiorno podría modificar los planes de fichajes del Nápoles. El defensa se someterá a más pruebas para saber si necesita tratamiento conservador o una operación. El resultado podría obligar al club a reforzar la defensa, algo que no estaba previsto.
ME GUSTA TIAGO GABRIEL
Si vuelve al mercado, Giovanni Manna ya tiene indicaciones de Max Allegri. Les gusta Tiago Gabriel, defensa portugués de 2004 que brilló con el Lecce. Hace semanas pasó a representar a Jorge Mendes, quien ya lo ha ofrecido al Milan; los ojeadores rossoneri lo han seguido todo el curso. ¿Su precio? La familia Sticchi Damiani pide 25 millones de euros.
GATOS Y SOLET
El Nápoles espera un Beukema más seguro y preciso que en su primera temporada. Además, Manna y Allegri estudian fichar a Gatti, que deja la Juventus, y al central del Udinese, Solet.
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