El Nápoles aguarda confirmación sobre Max Allegri: se espera que a principios de la próxima semana se resuelva su salida del Milan. Mientras, Giovanni Manna negocia en el mercado para no perder tiempo; la prioridad es reforzar la defensa.
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Nápoles negocia por Gila: Manna busca cerrar el fichaje en 25 millones de euros
GILA: PRIMER OBJETIVO
Giovanni Manna tiene clara la estrategia de mercado. Desde hace días, el director deportivo del Nápoles habla con los agentes de Mario Gila, defensa central español de la Lazio y prioridad para reforzar la zaga. El perfil del exjugador del Real Madrid también agrada a Max Allegri, quien ya lo había recomendado al Milan.
25 MILLONES
Claudio Lotito, presidente de la Lazio, sabe que el jugador no quiere renovar su contrato, que vence en 2027. El club romano pretende retener al central pese a la posibilidad de perderlo gratis dentro de un año. Sin embargo, el futbolista y sus agentes presionan para fichar por el Nápoles. El club azzurro quiere cerrar la operación por 25 millones de euros.