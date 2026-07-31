Un pasado en la cantera del Real Madrid, un presente en el Napoli y un futuro que puede hablar alemán. Miguel Gutiérrez está cerca de fichar por el Bayer Leverkusen, que ha tomado la delantera sobre sus competidores directos en el mercado y ahora quiere cerrar la operación. Toma fuerza la información adelantada esta mañana por Bild.
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Nápoles, muy cerca el traspaso de Gutiérrez al Bayer Leverkusen por una cifra de entre 25 y 30 millones
SACRIFICIO NECESARIO
El Napoli sabe que el futbolista tiene contrato hasta 2030 y por eso se mantiene firme en su valoración. La pasada temporada jugó 36 partidos, marcó un gol y dio una asistencia. Allegri querría retenerlo pero tendrá que rendirse a las exigencias del mercado: el 'sacrificio' del español servirá para ir con fuerza a por el sustituto del lesionado Buongiorno.
Operación de 25/30 millones
El Bayer Leverkusen ha dado pasos muy significativos después de que el Nápoles no aceptara la primera oferta de 25 millones de euros. Con la inclusión de bonus fáciles para alcanzar la cifra de 30 millones, la negociación está encarrilándose por el buen camino, hasta el punto de que el desenlace final está realmente cerca. Gutiérrez se prepara para despedirse del Nápoles después de apenas una temporada.
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