Si no es decisivo, poco le falta. El gran partido de la 31.ª jornada de la liga es el enfrentamiento entre el Nápoles y el Milan, programado para el lunes de Pascua, 6 de abril, a las 20:45 en el estadio Diego Armando Maradona. Quien gane —si es que hay un ganador— podría convertirse definitivamente en el principal rival del Inter en la lucha por el título. Un partido fundamental al que el entrenador rossonero, Massimiliano Allegri, llega con casi toda la plantilla a su disposición: el único ausente será Matteo Gabbia. El técnico toscano aún debe resolver algunas dudas en cuanto al ataque, con cinco jugadores compitiendo por dos puestos.
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Nápoles-Milán, quién juega y quién no: Allegri se plantea la pareja Fullkrug-Nkunku en ataque, Hojlund es duda
LAS PRUEBAS DE ALLEGRI
Según informa Sky Sport, Niclas Füllkrug está ganando terreno de forma inesperada en las últimas horas: el delantero alemán podría convertirse en la sorpresa en la alineación titular del Milan y, junto a él, Allegri ha probado a Christopher Nkunku. Si esta fuera la pareja de ataque inicial, en el banquillo se sentarían tanto Christian Pulisic como Rafael Leão, que se reincorporó al grupo el pasado jueves; junto a ellos, también el mexicano Santiago Giménez. Por otro lado, el Nápoles se encuentra en plena crisis: Conte no podrá contar con cinco jugadores, todos ellos lesionados: desde Vergara hasta Lukaku, pasando por Di Lorenzo, Neres y Rrahmani. Con Olivera por delante de Beukema para jugar en la zaga de tres, la única duda está en el lateral derecho, donde Gutiérrez tiene ventaja sobre Politano.
LA DEFENSA
Dado que Rrahmani está fuera y Beukema alterna actuaciones convincentes con otras no tan buenas, a Antonio Conte se le ocurre la idea de alinear delante de Milinkovic-Savic una defensa y dos laterales, todos zurdos. Olivera, Buongiorno y Juan Jesús en la zaga, Spinazzola y Gutiérrez en los laterales, con el exjugador del Girona jugando con el pie contrario. Una decisión que propició el primer gol del español con la camiseta azul en la victoria por 2-1 contra la Fiorentina hace unas semanas.
HOJLUND, EN DUDA
La participación de Hojlund, a pocas horas del Nápoles-Milan, estaría muy en duda. Si se confirmara esta mala noticia, Conte tendría dos opciones. El único delantero puro disponible sería Giovane, que últimamente ha caído en el olvido con apenas 37 minutos disputados en los últimos cinco partidos y sin haber sido titular con los napolitanos en la Serie A. El exjugador del Verona sería la opción más lógica, con McTominay y De Bruyne como apoyo. De lo contrario, se podría plantear el uso de McTominay como falso nueve.
NÁPOLES-MILÁN, LAS ALINEACIONES PREVISIBLES
A pocas horas del pitido inicial en el estadio Maradona, estas son las alineaciones probables de ambos entrenadores:
NÁPOLES (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Juan Jesús, Olivera; Gutiérrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. Entrenador: Conte.
MILÁN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Füllkrug, Nkunku. Entrenador: Allegri.