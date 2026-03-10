Goal.com
Antonio Vergara NapoliGetty Images

Nápoles, mala suerte para Vergara: hay lesión, adiós al sueño Italia hacia los playoffs. Cuándo volverá y cuántos partidos se perderá

Malas noticias tanto para el Nápoles de Conte como para la selección nacional de Gattuso: Vergara sufre una lesión.

Otro revés importante para el Nápoles de Antonio Conte, que tendrá que prescindir de una pieza clave en el centro del campo de cara a los próximos compromisos ligueros.

Se trata de Antonio Vergara, que se lesionó tras el partido de la Serie A contra el Torino: el joven jugador del equipo napolitano se ha sometido en las últimas horas a todas las pruebas habituales que se realizan tras una lesión y los resultados obtenidos por el club azul no han sido satisfactorios.

De hecho, las pruebas han revelado y puesto de manifiesto la presencia de una lesión por distensión en la fascia plantar del pie izquierdo de Vergara: el futbolista, nacido en 2003, tendrá que permanecer fuera de los terrenos de juego durante varias semanas, intentando volver tras el parón por los partidos internacionales.

Se desvanece así el sueño de vestir la camiseta de la selección de Gattuso de cara a la repesca para el Mundial contra Irlanda del Norte.

  • EL COMUNICADO

    A continuación, el comunicado oficial emitido por el Nápoles.

    «Antonio Vergara se ha sometido hoy a pruebas instrumentales en el Hospital Pineta Grande, que han revelado una lesión por distracción en la fascia plantar del pie izquierdo. El futbolista azzurro ya ha comenzado el proceso de rehabilitación».

  • ¿CUÁNTOS PARTIDOS SE PERDERÁ Y CUÁNDO PODRÁ VOLVER?

    Una ausencia importante para el centrocampista de Conte, que lleva toda la temporada lidiando con lesiones de diversa índole.

    Vergara, por lo tanto, se verá obligado a saltarse los dos próximos compromisos de la Serie A, en los que los azzurri se enfrentarán al Lecce el sábado 14 a las 18:00 y al Cagliari el viernes 20 a las 18:30, las dos próximas jornadas de la temporada deportiva italiana.

    El objetivo de Vergara es ahora intentar recuperarse y volver a estar disponible para el Nápoles después del parón, con el gran partido del lunes de Pascua, el 6 de abril, contra el Milán a las 20:45 en el estadio Diego Armando Maradona.

  • ADIÓS, ITALIA

    Así se desvanece el sueño del joven originario de Frattaminore y exjugador del Reggiana de vestir la camiseta de la selección italiana: el seleccionador Gennaro Gattuso, de hecho, lo estaba siguiendo de cerca y teniendo en cuenta de cara al delicado compromiso de Italia en la semifinal de la repesca para acceder al Mundial de 2026, que se celebrará en verano entre Canadá, Estados Unidos y México, contra Irlanda del Norte.

    La lesión y las consiguientes semanas de ausencia no permitirán a Vergara ser convocado por el seleccionador azzurro para estos dos partidos fundamentales.

