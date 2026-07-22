Nápoles: Lorenzo Lucca se lesionó en el amistoso contra el Arezzo. Primer diagnóstico, plazos de recuperación y rumores de mercado con la Fiorentina

El delantero del Nápoles, que entró en la segunda parte por Hojlund, tuvo que dejar el campo en el 85’, pocos minutos después de rozar el 2-2 al estrellar un balón en el poste. Sintió dolor de inmediato y fue reemplazado por Milton Pereyra. Según el Nápoles, que ya lo examinó tras el amistoso contra el Arezzo, el primer diagnóstico es un esguince en el tobillo derecho que se reevaluará en los próximos días.