Nápoles, Ferrara queda fuera del mural de los 11 mejores: «Es una pena, soy el napolitano con más títulos»

Ciro Ferrara, en su Instagram, comenta con amargura su exclusión del mural de los 11 mejores de la historia del Nápoles, obra del artista callejero Jorit.









Ferrara escribe: «En relación con la inauguración del mural del Estadio Maradona, y a la vista de los artículos que han salido en diversos sitios web y redes sociales, deseo aclarar mi postura.





Mentiría si dijera que no me ha dolido no haber sido incluido entre los once ideales, también porque soy hijo de Nápoles y soy el napolitano más laureado de la historia del Nápoles. Mentiría también si fingiera no conocer el motivo real, a pesar de las tonterías que se han esgrimido.





Por suerte, y tengo la prueba cada vez que recorro a pie las calles de mi ciudad, hay napolitanos y aficionados realistas que vivieron aquella época y la recuerdan bien, conocen los hechos que llevaron a mi traspaso y saben que nunca significaron un rechazo a mi historia y a mis orígenes.





Si bien es cierto que la decisión final la tomó el autor del mural, creo que se ha perdido la oportunidad de adoptar una mirada pura, es decir, no contaminada por condicionamientos subjetivos, que realmente habría dado a esta obra el aliento eterno al que aspiraba.

Queda, en cambio, un mural hijo de su tiempo y de la mano del señor Ciro Cerullo, nacido en 1990, quien lo realizó, demasiado joven para haber vivido y comprendido aquellos años, y quien seguramente se dejó guiar por «lo que había oído decir».

Si la decisión de no representarme se debe, como creo, al resentimiento de los aficionados, me consuela el hecho de que la palabra «resentimiento» tenga su origen en la palabra «sentimiento», aunque sea un sentimiento herido.





En cuanto a mi propio sentimiento… ¿quién no recuerda la escena de Stuttgart, en la que Diego me abrazaba y explicaba a todos que yo merecía esa victoria más que nadie por mi auténtico vínculo con Nápoles? Diego siempre ha sabido quién era yo y de dónde venía. Soy Ciro Ferrara, napolitano de nacimiento y de sangre. No hace falta añadir nada más».











