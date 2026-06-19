Nápoles, el rompecabezas de la portería: Vicario se reúne con Manna. Meret y Milinkovic, en la cuerda floja

El futuro de Alex Meret y Vanja Milinkovic Savic aún se debate en el Nápoles. Meret ha afrontado críticas, presiones y lesiones, y, según Francesco Modugno de Sky Sport, su continuidad depende de aspectos técnicos y contractuales. Pese a sus buenas actuaciones y a los dos Scudetti conquistados, al portero friulano le queda un año de contrato y no tiene certezas sobre su futuro. El Nápoles debe decidir si lo confirma o inicia una nueva etapa bajo los palos.
Lo mismo ocurre con Vanja Milinković-Savić, elegido por Antonio Conte, que podría tener menos minutos con Allegri.