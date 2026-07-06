Nápoles, De Laurentiis: «Allegri es un ganador, tiene mentalidad empresarial y nos llevaremos bien. Ahora hay que centrarse en el estadio y el centro deportivo; de lo contrario, la brecha con el Inter, la Juve, el Milan y la Roma se volverá insalvable»

Al margen del evento MSC World Europa, el presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, declaró: «Estoy contento y orgulloso de haber dado continuidad al elegir a un entrenador que ha ganado muchísimo en Italia y que ha llegado dos veces a la final de la Liga de Campeones. Lo presentaremos en el Teatro San Carlo el 14 de julio».





En el último mes he recibido unas 200 propuestas de fichajes, pero tenemos 47 jugadores y debemos resolver la situación de al menos 25 antes de hablar de nuevos fichajes. Solo si falta algún perfil en una posición concreta acudiremos al mercado. Pero si en cada puesto tenemos dos o tres opciones, primero debemos consultarle al entrenador para saber qué piensa hacer con los jugadores que ya tenemos. Hay que preguntarle: «¿Estás seguro de que quieres cambiarlos? Porque con estos puedes hacer grandes cosas». Además, Allegri también tiene mentalidad empresarial y creo que nos entenderemos muy bien».