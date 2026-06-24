El inicio de esta semana debía desbloquear la indemnización de Allegri con el Milan tras su despido el 25 de mayo. Sin embargo, aún no hay acuerdo sobre la rescisión del contrato, que vence el 30 de junio de 2027. Hasta que se firme, el Nápoles no puede anunciar a Allegri. De Laurentiis ya pactó verbalmente un contrato de tres años a 4,5 millones de euros más bonificaciones.