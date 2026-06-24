Tras asistir en Los Ángeles al último partido de Bélgica contra Irán y ver en directo a sus jugadores Romelu Lukaku y Kevin de Bruyne, el presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, ha regresado a Italia. Sus dos prioridades ahora son ultimar las celebraciones del centenario del club y lanzar el nuevo proyecto técnico tras la marcha de Antonio Conte.
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Nápoles, De Laurentiis a su regreso de Los Ángeles: «¿Allegri? No se puede hablar de ello hasta que sea oficial». ¿Qué falta para el fichaje y cuál es la situación con el Milan?
HAY QUE ESPERAR
Preguntado en el aeropuerto de Capodichino sobre la posible llegada de Massimiliano Allegri, el presidente del Nápoles bromeó: «Acabo de aterrizar de Los Ángeles, esperad». ¿Allegri? No podemos hablar de ello hasta que sea oficial. Tomamos decisiones pensando en la continuidad”, informa Il Mattino.
EL EMPATE CON EL MILÁN
El inicio de esta semana debía desbloquear la indemnización de Allegri con el Milan tras su despido el 25 de mayo. Sin embargo, aún no hay acuerdo sobre la rescisión del contrato, que vence el 30 de junio de 2027. Hasta que se firme, el Nápoles no puede anunciar a Allegri. De Laurentiis ya pactó verbalmente un contrato de tres años a 4,5 millones de euros más bonificaciones.