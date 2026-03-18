Nápoles: Conte sueña con fichajes de la Premier League; Calafiori y Tonali también están en su punto de mira

Antonio Conte pide garantías también en el mercado de fichajes para quedarse en el Nápoles, que está dispuesto a satisfacer las exigencias del entrenador campeón de Italia de cara a la próxima temporada.

Il Mattino escribe que en el punto de mira del club del presidente Aurelio De Laurentiis también hay dos internacionales italianos que juegan en la Premier League: el defensa Riccardo Calafiori (nacido en 2002, canterano del Roma) del Arsenal y el centrocampista Sandro Tonali (nacido en 2000, exjugador del Milan) del Newcastle, al que también sigue la Juventus.

Su actual entrenador, Howe, declaró en rueda de prensa en vísperas del partido de Champions League en Barcelona: «No presten atención a los rumores sobre él, está totalmente concentrado en el equipo».