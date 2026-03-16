Nápoles: Conte solo cuenta con los refuerzos para volver a ganar: el punto de partida de cara al encuentro con De Laurentiis

La Gazzetta dello Sport afirma que Conte sabe que el club tiene ganas y voluntad de seguir siendo competitivo al más alto nivel, tanto en Italia como en Europa. Pero el entrenador necesita dialogar, sentirse seguro sobre lo que va a pasar.

Otro mercado de más de 150 millones de euros parece impensable. Y también está la voluntad del club de revisar y reducir la masa salarial, con el coste laboral disparado hasta los 160 millones de euros al año. Sin embargo, el Nápoles tiene la liquidez necesaria para hacer fichajes, para dar los pasos adecuados que refuercen de verdad al equipo.

Además de las renovaciones de Hojlund y Alisson Santos, ya garantizadas por las recientes declaraciones del director deportivo Manna, el próximo verano bastarán unos pocos fichajes, no habrá necesidad de revolucionar la plantilla. A Conte le bastarán unas pocas piezas, pero importantes, que supongan un salto de calidad para mantenerse siempre en la cima. Por eso juntos se puede seguir adelante: dejando las cosas claras, encontrando de nuevo el equilibrio entre las necesidades técnicas y las económicas.