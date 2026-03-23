Nápoles: Conte se toma otra semana de descanso; esta vez, con una sonrisa

Antonio Conte aprovecha el parón por los partidos internacionales para tomarse otro descanso.





El Corriere dello Sport informa de que el martes, al reanudarse los entrenamientos tras los tres días libres concedidos al grupo tras la victoria del viernes en Cagliari, el actual campeón de Italia no estará presente en el centro deportivo de Castel Volturno.

El equipo queda así a cargo durante unos días de su segundo entrenador, Cristian Stellini, y del resto del cuerpo técnico.





Conte se tomará un poco de descanso para recargar pilas de cara al duelo directo con el Milan programado para la tarde del lunes de Pascua y debería volver al campo a principios de la próxima semana junto con los 13 jugadores convocados por sus selecciones nacionales: Meret, Buongiorno, Spinazzola, Politano, Milinkovic-Savic, Olivera, Lobotka, McTominay, Gilmour, Elmas, Hojlund, De Bruyne y Lukaku.





Contra los rossoneri de Allegri, segundos en la clasificación con un punto de ventaja sobre el Nápoles, seguirán sin estar disponibles los lesionados Di Lorenzo, Rrahmani, Vergara y Neres.







