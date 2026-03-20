El entrenador del Nápoles, Antonio Conte, ha hablado con DAZN antes del partido a domicilio contra el Cagliari, correspondiente a la 30.ª jornada de la Serie A: «Llevamos mucho tiempo jugando con dos centrocampistas, desde que pasamos al 4-3-2-1. Hemos tenido que adaptar a muchos jugadores; hoy contamos tanto con Lobotka como con Gilmour, y nuestras ganas son llevar la iniciativa del partido y demostrar nuestra calidad sobre el terreno de juego».
Traducido por
Nápoles, Conte: «La Champions no es algo seguro; sería perfecto clasificarnos cada año. Hemos vendido a Osimhen, Kvaratskhelia y Zielinski; podríamos haber caído en picado»
¿EN QUÉ SE DIFERENCIA LLEGAR EN SEGUNDO LUGAR DE LLEGAR EN TERCER LUGAR?
«Lo extraordinario de estos siete meses ha sido mantenernos siempre entre los primeros en una situación de gran emergencia. Nos jugamos una plaza en la Champions, algo que cobra importancia y que no está garantizado para nadie. Hay equipos que nos pisan los talones, así que debemos estar muy atentos y conseguir este objetivo, que tendría una gran importancia dada la temporada. También está la Supercopa: sería perfecto para el Nápoles ganar un trofeo y clasificarse para la Champions cada año».
NADA ES SEGURO
«Sin duda, no olvidemos que el Nápoles que quedó décimo contaba con Osimhen, Kvara y Zielinski. Nosotros vendimos a estos jugadores por 80 millones, para que se entienda lo difícil que es la liga italiana. No hay que subestimar lo que estamos logrando: podríamos haber caído en picado y, en cambio, seguimos ahí luchando. No hay nada asegurado, quedan nueve partidos y tenemos que recuperar a los jugadores».