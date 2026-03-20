Goal.com
En directo
cm grafica conte napoli 2025 26 16 9Getty Images

Traducido por

Nápoles, Conte confía: «Hemos metido presión al Inter, ahora miramos hacia el Scudetto»

Las declaraciones del entrenador del Nápoles tras la victoria en Cagliari.

El entrenador del Nápoles, Antonio Conte, habló ante los micrófonos de DAZN tras el partido a domicilio contra el Cagliari, correspondiente a la 30.ª jornada, que ganaron por 1-0:




¿Probabilidades de ganar la liga? «Sin duda, el regreso de algunos jugadores es importante, pero lo que cuenta es estar al 100 %. Anguissa y McTominay aún no están brillantes, mientras que a Kevin lo he visto bien. Lobo ha tenido algunas dificultades y tenemos que recuperar a Rrahmani y Di Lorenzo, y esperamos hacerlo. Creo que con Neres será difícil. En estos siete meses hemos aguantado el tipo, ahora tenemos que clasificarnos para la Champions, pero sabemos que otros equipos también quieren hacerlo. Nadie debe impedirnos mirar hacia adelante; hoy hemos metido un poco de presión a los que están por delante».

  • ¿Esperabas más del centro del campo y de la zona de ataque? «Hemos cometido demasiados errores, podríamos haberlo hecho mejor y haber controlado más el partido, ya que el Cagliari no venía a presionar. En la segunda parte buscamos el segundo gol; en estos partidos puede pasar de todo. Llegamos al parón con 3 puntos, a la espera de los demás. Son 3 puntos para la zona de la Champions; hemos estado extraordinarios estos siete meses manteniéndonos en las primeras posiciones. Miramos a los que están por delante, pero no nos confiamos, porque basta muy poco para que nos alcancen los que vienen por detrás».

    • Anuncios

  • ¿Qué posibilidades hay de ganar la liga? «Sin duda, el regreso de algunos jugadores es importante, pero lo que cuenta es estar al 100 %; Anguissa y McTominay aún no están en su mejor momento, mientras que a Kevin lo he visto bien. Lobo ha tenido algunas dificultades y tenemos que recuperar a Rrahmani y Di Lorenzo, y esperamos poder hacerlo. En cuanto a Neres, creo que será difícil. En estos siete meses hemos aguantado el tipo; ahora tenemos que clasificarnos para la Champions, pero sabemos que otros equipos también quieren hacerlo. Nadie debe impedirnos mirar hacia adelante; hoy hemos metido un poco de presión a los que están por delante».

  • ¿Es importante no haber encajado ningún gol? «Es importante mantener la portería a cero después de 11 partidos; hoy el Cagliari no ha disparado ni una sola vez a puerta. Hemos conseguido defender bien entre todos: ha habido mucha dedicación y ganas. Los chicos han sido conscientes de la importancia del partido, aunque nos cuesta un poco materializar las ocasiones».

  • Luego, en la rueda de prensa:

    «Tenemos que ser más fríos; si hubiéramos llegado al 0-2, podríamos haber estado más tranquilos. Siempre les digo a los chicos que el 1-0 no te da ninguna tranquilidad, porque un saque de esquina, un pase largo, un rebote o un melé aéreo, te arriesgas a que te empaten el partido y a tirar por la borda dos puntos; sin embargo, hemos estado bien y estoy muy contento con lo que estamos haciendo, porque sigo diciendo que lo extraordinario lo hemos hecho hasta ahora, en estos siete meses, en esos siete meses en los que, a pesar de las grandes emergencias, hemos conseguido mantenernos ahí, entre los primeros puestos.

    Ahora están volviendo poco a poco todos los jugadores, incluso los que llevaban mucho tiempo de baja; aún no están en plena forma, pero tenerlos a todos disponibles me da la posibilidad de hacer cambios e incluso durante el partido de dar un nuevo impulso, nueva energía al equipo, nueva calidad.




  • ¿La combinación del doble pivote con McTominay y De Bruyne en sus posiciones habituales es algo que hay que pulir para que rinda al máximo de su potencial? «Lo del doble pivote es un poco… no es que sea algo nuevo, no, porque, al jugar como lo estamos haciendo con este cuadrilátero en el centro del campo, pueden cambiar los jugadores: Lobotka puede jugar con Anguissa, McTominay con Gilmour, o Elmas con Lobotka; así que el doble pivote siempre ha estado ahí desde que cambiamos de sistema. Luego pueden cambiar los jugadores, pero el concepto sigue siendo el mismo en los movimientos, en lo que tienen que hacer. Es inevitable que cuando tienes dos mediocampistas específicos pierdas un poco de físico, porque al no tener a McTominay o a Anguissa en el centro del campo, o al propio Elif, pierdes un poco de físico, quizá ganes en calidad, deberías ganar un poco más de calidad en el manejo del balón. Pero el doble pivote siempre lo hemos utilizado; pueden cambiar los intérpretes, pero en el cuadrilátero estamos trabajando desde que volví, es decir, tras el parón que tuvimos en noviembre. Y seguiremos porque, de todos modos, es una situación que me gusta y que crea problemas a los rivales».



  • ¿Qué tal se siente ahora que el Nápoles ha vuelto a dejar la portería a cero? «En primer lugar, estoy contento por la victoria, que es la cuarta consecutiva y llega justo antes de un parón. La última vez, si recordáis, perdimos en Bolonia y estuvimos quince días bastante enfadados. Ahora tenemos la oportunidad de disfrutar de estos quince días antes de enfrentarnos al Milan cuando se reanude la liga. Al mismo tiempo, por fin hemos conseguido mantener la portería a cero. Hoy hemos hecho un buen trabajo evitando que nos dispararan a puerta, ya que no hemos recibido ningún tiro a puerta. Estoy contento desde este punto de vista, aunque un poco menos en cuanto a la faceta goleadora, porque, de todos modos, tenemos que ser mejores, más eficaces y más oportunistas cuando llegamos al área».

Serie A
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP
AC Milán crest
AC Milán
MIL