El entrenador del Nápoles, Antonio Conte, habló ante los micrófonos de DAZN tras el partido a domicilio contra el Cagliari, correspondiente a la 30.ª jornada, que ganaron por 1-0:
¿Probabilidades de ganar la liga? «Sin duda, el regreso de algunos jugadores es importante, pero lo que cuenta es estar al 100 %. Anguissa y McTominay aún no están brillantes, mientras que a Kevin lo he visto bien. Lobo ha tenido algunas dificultades y tenemos que recuperar a Rrahmani y Di Lorenzo, y esperamos hacerlo. Creo que con Neres será difícil. En estos siete meses hemos aguantado el tipo, ahora tenemos que clasificarnos para la Champions, pero sabemos que otros equipos también quieren hacerlo. Nadie debe impedirnos mirar hacia adelante; hoy hemos metido un poco de presión a los que están por delante».