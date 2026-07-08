Nápoles considera a Tommaso Barbieri, lateral derecho y favorito de Allegri

El Nápoles busca un plan B a Raoul Bellanova. Para el lateral derecho, Massimiliano Allegri propone a Tommaso Barbieri. Según la Gazzetta, Allegri prefiere un jugador rápido, fiable atrás y listo para jugar, aunque sea suplente del capitán y titular de la selección. Ya lo dirigió en la Juventus en la 2022-2023, donde le dio tres partidos.





Hoy no es la primera opción, pero si fallan las alternativas más caras, el jugador de la Cremonese sería un buen plan B. Sin embargo, Cagliari, Sassuolo, Torino, Parma y Fiorentina también lo siguen. Nacido en 2002, ha jugado 66 partidos y marcado tres goles con la Cremonese, además de ser habitual en las selecciones sub-17, sub-18 y sub-20.