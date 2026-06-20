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Bologna FC 1909 v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Nápoles confía en la llegada de Gila. Se baraja la posibilidad de que Lucca fiche por la Lazio

SSC Nápoles
Fichajes
Lazio
M. Gila
L. Lucca

El defensa ha acordado con el Nápoles, que confía en pactar con la Lazio.

El Nápoles negocia a toda máquina por Mario Gila, fichaje prioritario para reforzar la defensa, según Massimiliano Allegri y el director deportivo Giovanni Manna. Sky informa que el club azzurro ya tiene un acuerdo verbal con el defensa español, que firmaría por cinco años.


Tras el principio de acuerdo con el jugador (español, nacido en 2000, con 120 partidos y 2 goles con la Lazio desde 2022), ahora la clave está en las negociaciones con el clubromano. En Nápoles hay optimismo para alcanzar un entendimiento con la Lazio de Claudio Lotito y cerrar la operación en las próximas semanas.


  • ¿LUCCA TAMBIÉN PARTICIPA EN LA OPERACIÓN?

    Se plantea un intercambio técnico para facilitar la negociación. A Rino Gattuso le gusta Lorenzo Lucca, pero primerohayque analizar su coste. El Nápoles invirtió 40 millones la temporada pasada en él (cesión, compra y bonificaciones). Para evitar una pérdida contable, el Nápoles necesita al menos 33 millones, cifra alta para la Lazio. Por ello, la única opción sería una cesión sin opciónde compra o con derecho de compra.


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