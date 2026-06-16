Goal.com
En directoEntradas

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Gila LazioGetty Images

Traducido por

Nápoles avanza rápido por Gila: acuerdo total con el defensa español. Esta es la petición de la Lazio

SSC Nápoles
Lazio
M. Gila
Fichajes

El Nápoles ha reached an agreement with Gila for a 3-million-euro-per-season contract. Still pending: the agreement with Lazio; talks continue.

Mario Gila y el Nápoles están más cerca. Ayer, Giovanni Manna, director deportivo del club, se reunió en Milán con Alejandro Camano, agente del español. La cita de una hora fue positiva: hay acuerdo para un contrato de varias temporadas, con un salario anual de unos 3 millones de euros con bonificaciones. El exmadridista, que tiene al Nápoles como prioridad, presiona para cerrar su fichaje.

  • LA LAZIO PIDE 25 MILLONES DE EUROS

    Tras el acuerdo con Gila, el Napoli debe ahora afrontar el paso más difícil: negociar el precio de la transferencia con la Roma. En las últimas horas la Roma ha abierto la puerta a la venta, pero pide al menos 25 millones, ya que el 50 % irá al Real Madrid y el jugador no quiere renovar su contrato, que vence en 2027.


    El Nápoles ofrece unos 20 millones más bonificaciones. Se espera un acuerdo intermedio.

    • Anuncios