Nápoles avanza rápido por Gila: acuerdo total con el defensa español. Esta es la petición de la Lazio

Tras el acuerdo con Gila, el Napoli debe ahora afrontar el paso más difícil: negociar el precio de la transferencia con la Roma. En las últimas horas la Roma ha abierto la puerta a la venta, pero pide al menos 25 millones, ya que el 50 % irá al Real Madrid y el jugador no quiere renovar su contrato, que vence en 2027.





El Nápoles ofrece unos 20 millones más bonificaciones. Se espera un acuerdo intermedio.