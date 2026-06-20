Massimiliano Allegri al Nápoles, ahora es serio. Tras anunciar a Ruben Amorim como nuevo entrenador y destituir al técnico de Livorno, el Milan ha reanudado los contactos con el entorno del futuro entrenador azzurro. Massimo Calvelli, representante de Red Bird con facultades de firma tras la salida de Giorgio Furlani, gestiona la rescisión del contrato, que vence en junio de 2027.
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Nápoles-Allegri, ya está: esta es la fecha en la que podría producirse la rescisión del contrato con el Milan
MOMENTOS DECISIVOS
Según Gianluca Di Marzio, entre el lunes y martes próximos Massimiliano Allegri espera recibir la documentación para rescindir el contrato que lo vinculaba al Milan una temporada más, ya que la no clasificación a la Liga de Campeones impidió la prórroga automática hasta 2028.
EL DUELO POR LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO
La rescisión del contrato entre el Milan y Massimiliano Allegri se ha prolongado durante casi un mes. El despido se comunicó mediante un comunicado del accionista mayoritario Red Bird, no del club. Esa decisión, comunicada tres días después por correo certificado, tensó aún más las negociaciones sobre la indemnización. Allegri pedía unos 7 millones de euros, pero el Milan solo ofrecía 500 000.
EL CONTRATO CON EL NÁPOLES
Una vez completados los últimos trámites, Allegri firmará su contrato con el Nápoles para las próximas temporadas. El técnico toscano —que sustituirá a Antonio Conte tras dos ligas— y el presidente Aurelio De Laurentiis ya tienen un acuerdo sobre un contrato de tres años con un sueldo de 4,5 millones de euros más bonificaciones.