Nápoles-Allegri, ya está: esta es la fecha en la que podría producirse la rescisión del contrato con el Milan

La rescisión del contrato entre el Milan y Massimiliano Allegri se ha prolongado durante casi un mes. El despido se comunicó mediante un comunicado del accionista mayoritario Red Bird, no del club. Esa decisión, comunicada tres días después por correo certificado, tensó aún más las negociaciones sobre la indemnización. Allegri pedía unos 7 millones de euros, pero el Milan solo ofrecía 500 000.