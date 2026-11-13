El gol del 1-1 marcado por Kevin De Bruyne en el minuto 27 del primer tiempo del partido que su selección, Bélgica, acabó ganando a Turquía mantiene vivas las opciones de Bélgica de pasar a la fase final de la Nations League. Todo se decidirá en el gran partido del domingo por la noche contra Italia, pero lo que centra la atención sobre el presente y, sobre todo, el futuro del centrocampista del Napoli es, por un lado, la preocupación por el medicamento que tomó sobre el terreno de juego después del gol («no me encontraba muy bien», declaró tras el partido) y, por otro, sus declaraciones tras el partido.

El exjugador del Manchester City ha echado leña al fuego de los rumores, que su esposa ya había alimentado por la tarde, según los cuales pronto estaría lejos del Napoli rumbo al PSV. Pero ¿qué hay de cierto?