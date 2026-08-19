El Napoli querría cerrar una operación de cesión con opción de compra, o bien con obligación en condiciones favorables. Y está valorando perfiles libres en el mercado. Uno de ellos es Joshua Zirkzee, con opciones de salir del Manchester United y también objetivo de la Juventus (pero solo en caso de salida de Jonathan David). Manna ya ha hablado con el entorno del ex del Bologna y del Parma, así como con los Red Devils, pero por el momento no ha ido más allá de una petición de información. Zirkzee volvería encantado a Italia, aunque el salario, cercano a los 3,5 millones de euros, podría ser un obstáculo.