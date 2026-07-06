Nainggolan: «Cristiano Ronaldo y Balogun, esto ya no es fútbol. Solo es una cuestión de dinero»

Radja Nainggolan no está de acuerdo. En una entrevista con «La Repubblica», el exjugador de la Roma y el Inter criticó la anulación de la sanción a Balogun, que podrá jugar contra Bélgica: «Así, el fútbol ya no es fútbol. A Cristiano le quitaron dos jornadas de sanción para que jugara el Mundial desde el principio. A Balogun ahora le suspenden. Y la pausa para hidratarse no tiene sentido. Es la prueba de que el fútbol ya solo es una cuestión de dinero».