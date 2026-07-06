Radja Nainggolan no está de acuerdo. En una entrevista con «La Repubblica», el exjugador de la Roma y el Inter criticó la anulación de la sanción a Balogun, que podrá jugar contra Bélgica: «Así, el fútbol ya no es fútbol. A Cristiano le quitaron dos jornadas de sanción para que jugara el Mundial desde el principio. A Balogun ahora le suspenden. Y la pausa para hidratarse no tiene sentido. Es la prueba de que el fútbol ya solo es una cuestión de dinero».
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Nainggolan: «Cristiano Ronaldo y Balogun, esto ya no es fútbol. Solo es una cuestión de dinero»
LA REACCIÓN DE TRUMP
«No lo critico. Es una reacción normal de un aficionado estadounidense; yo habría hecho lo mismo. La responsabilidad es de quien tomó la decisión. ¿Para qué sirven las tarjetas si luego se retiran? No me sorprende. En este Mundial, Croacia quedó eliminada por un toque de balón inexistente. Es una pena, porque también hemos visto cosas bonitas».
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