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«Nadie tuvo que venderme este club»: Jarrod Bowen explica su decisión de seguir en el West Ham tras el descenso
La lealtad por encima de la seguridad en la máxima categoría
Cuando la estancia de 15 años del West Ham United en la Premier League llegó a un abrupto final el pasado mes de mayo, el consenso era que Bowen sería el primero en salir por la puerta. Tras firmar nueve goles y 11 asistencias en una temporada en la que fue titular en todos y cada uno de los partidos de liga, se consideraba que el capitán de los Hammers tenía demasiado talento para la segunda categoría.
Sin embargo, el internacional inglés sorprendió a muchos al volver a comprometer su futuro con el club, firmando un contrato revisado que lo mantiene en el London Stadium hasta 2030.
"Me preguntaron por mi futuro después de que descendiéramos y se trataba de tomar la decisión correcta para mí", explicó el jugador de 29 años en una entrevista exclusiva con Sky Sports.
"Lo planteé como cuál iba a ser el mayor 'y si...' cuando me retirara. Iba a haber 'y si...' hiciera lo que hiciera, pero ese iba a ser el que me rondaría la cabeza durante años y años. Sabía que tenía que intentarlo para devolver a este club a la Premier League. Ese fue el factor decisivo".
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El vínculo con el West Ham United
A pesar del interés de otros clubes, Bowen mantuvo una reunión clave con el mayor accionista del West Ham, Daniel Kretinsky, en Praga durante el parón veraniego. El delantero se mostró tajante al asegurar que no necesitaba ninguna gran presentación para convencerle de quedarse en el este de Londres.
Al recordar esa reunión y su relación con el club, Bowen dijo: "Nadie necesita venderme el club. Fue simplemente una conversación sincera sobre lo que queremos hacer como club de cara al futuro".
También aclaró que sus vínculos familiares, ya que su esposa Dani Dyer y su suegro Danny Dyer son famosos seguidores del West Ham, no marcaron su camino profesional, aunque su pasión por el club es bien conocida. "Nunca van a estar comiéndome la oreja diciendo: 'Creo que deberías quedarte o creo que deberías irte'".
El desafío de la Championship
Mientras el West Ham se prepara para una exigente temporada de 46 partidos, Bowen es uno de los pocos jugadores de la plantilla con una experiencia importante en la Championship. Tras haber marcado 52 goles en la categoría con el Hull City al principio de su carrera, sabe que el West Ham no puede confiar solo en su reputación para lograr el ascenso.
«He vivido la Championship y es una liga tremendamente competitiva. Recuerdo que cuando estaba en el Hull, nos iba bien en la liga y visitabas al colista y te ganaba. Es una de las ligas más difíciles de dejar atrás porque es muy exigente, muy física. Lo que tenemos que hacer como equipo es tener esa mentalidad ganadora, entender lo que hace falta para ganar partidos», dijo Bowen.
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Desconsuelo de Inglaterra y exclusión del Mundial
El momento del descenso del West Ham fue especialmente cruel para Bowen, ya que coincidió con su exclusión de la convocatoria de Thomas Tuchel con Inglaterra para el Mundial de 2026. A pesar de haber sido un habitual con Tuchel durante las fases de clasificación y en la preparación del torneo, Bowen se quedó en casa cuando se anunció la lista definitiva el 22 de mayo.
"No me malinterpretéis, fue difícil. Vale, descendimos, pero a nivel individual sentí que aporté bien. No lo hicimos bien y quizá eso me perjudicó", admitió Bowen. "Al principio fue difícil de ver porque sentía que merecía estar allí. Cualquiera en la misma situación diría lo mismo. Ese fin de semana fue lo peor que le puede pasar a un futbolista, en cuanto a quedarse fuera de la convocatoria de Inglaterra el viernes y luego descender el domingo".
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