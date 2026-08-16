Cuando la estancia de 15 años del West Ham United en la Premier League llegó a un abrupto final el pasado mes de mayo, el consenso era que Bowen sería el primero en salir por la puerta. Tras firmar nueve goles y 11 asistencias en una temporada en la que fue titular en todos y cada uno de los partidos de liga, se consideraba que el capitán de los Hammers tenía demasiado talento para la segunda categoría.

Sin embargo, el internacional inglés sorprendió a muchos al volver a comprometer su futuro con el club, firmando un contrato revisado que lo mantiene en el London Stadium hasta 2030.

"Me preguntaron por mi futuro después de que descendiéramos y se trataba de tomar la decisión correcta para mí", explicó el jugador de 29 años en una entrevista exclusiva con Sky Sports.

"Lo planteé como cuál iba a ser el mayor 'y si...' cuando me retirara. Iba a haber 'y si...' hiciera lo que hiciera, pero ese iba a ser el que me rondaría la cabeza durante años y años. Sabía que tenía que intentarlo para devolver a este club a la Premier League. Ese fue el factor decisivo".