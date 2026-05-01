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Thomas Hindle

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«Nadie tiene lo que ellos tienen»: el Wrexham está a punto de un ascenso improbable, y el respaldo de los aficionados estadounidenses es clave

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Rob McElhenney y Ryan Reynolds han convertido al Wrexham en una de las historias futbolísticas más insólitas del mundo. Ahora que la Premier League está al alcance, el atractivo del club para el público estadounidense parece mayor que nunca.

Shaun Harvey, director del Wrexham, prometió que sería «la mejor historia deportiva de todos los tiempos».

Ahora están a un partido de acercarse más a ese objetivo: ganar el domingo al Middlesbrough, cuarto clasificado, les daría casi el pase a los play-offs de la EFL Championship y mantendría vivo el sueño de un tercer ascenso consecutivo.

Hace unos años parecía impensable: cuando Rob McElhenney y Ryan Reynolds compraron el club en 2021, el objetivo era revivir una institución en decadencia. Pero el proyecto creció rápido. El documental convirtió al Wrexham en tema de conversación mundial, y también despertó escepticismo sobre si el bombo publicitario estaría a la altura de la realidad.

Sobre el campo, el equipo ha respondido: dos ascensos consecutivos cambiaron la fe en expectativa, y el tercero está a un paso.

Aunque no todos lo ven así: en Estados Unidos, donde su popularidad ha explotado, hay quien lo tilda de cuento de hadas de Hollywood y quien lo considera auténtico. Tras cinco años bajo este ownership, su alcance y relevancia son innegables.

«La historia del Wrexham es única. Nadie tiene lo que ellos tienen, porque han creado un icono cultural en torno a su club», afirmó Landon Donovan, exinternacional estadounidense y copropietario del Lincoln City, en The Rondo.

  • Wrexham Chelsea fansGetty

    Un atractivo indiscutible

    Es difícil medir el fenómeno de los seguidores del Wrexham. El documental ganó 10 premios Emmy, pero la audiencia no muestra cuánto se identifican con el club. Lo cierto es que el Wrexham atrae a más estadounidenses a un rincón antes desconocido de la pirámide del fútbol inglés.

    Los datos disponibles apuntan a un impulso, aunque no se trate de una auténtica conquista cultural. El Wrexham disputó amistosos de gran repercusión en EE. UU. en 2023 y 2024, incluida una victoria en un partido de exhibición en 2023 contra un Manchester United muy renovado en San Diego. En esos partidos se notó una presencia notable del Wrexham.

    Según datos del club compartidos con The Athletic, cerca del 40 % de los 51 000 espectadores que vieron el amistoso de 2023 contra el Chelsea acudieron a apoyar al entonces equipo de la National League. En la temporada 2023-24, más de la mitad de sus ingresos provino de EE. UU., y el documental, aunque no generó dinero directo, impulsó patrocinios como los de United Airlines y SToK Cold Brew.

    Este verano se medirá al Liverpool en el Yankee Stadium, apenas una semana después de la final del Mundial, también en Nueva York.

    Con un acuerdo plurianual con Macron para la distribución global de nuestra mercancía y la filmación en curso de la quinta temporada de Welcome to Wrexham, el interés y la participación de nuestros aficionados estadounidenses siguen en su punto más alto. A nivel mundial, nuestra reciente gira de verano por Australia y Nueva Zelanda atrajo a más de 100 000 aficionados a los tres partidos contra equipos locales, lo que demuestra el continuo atractivo global del club y la marca Wrexham», declaró Rob Faulkner, director de Negocios y Comunicaciones.

    Aun así, es difícil definir su lugar exacto en el mercado futbolístico estadounidense. No son la Premier League, la Champions League, el Inter de Miami de Lionel Messi ni el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, y probablemente nunca lo serán. Su valor es distinto: para muchos aficionados estadounidenses, el Wrexham se ha convertido en una puerta de entrada a los ritmos, las peculiaridades y el romanticismo del fútbol europeo.

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    «Nunca se había hecho antes»

    Es un ejemplo claro de ascensos y descensos, algo que el fútbol estadounidense aún no ha adoptado. Los medios especializados se beneficiarán.

    «Si esto despierta interés por el fútbol y el fútbol inglés, entonces es genial», afirmó Geoff Shreeves, analista de Paramount+.

    Otros medios han compartido esa visión.

    «Hay un gran interés. Creo que es porque nunca se había hecho antes. Es un proyecto único, y lo han llevado a cabo muy bien. Han mostrado a la comunidad lo que el club de fútbol significa para ella, cómo han construido el club y cómo han creado diferentes perspectivas», afirmó Nigel Reo-Coker, analista de CBS Sports y excentrocampista de la Premier League.

    Aunque Paramount+ no revela sus datos de audiencia, un portavoz recordó que la cadena decidió retransmitir todos los partidos de la temporada pasada y repite la fórmula este año.

  • Wrexham AFC v Swansea City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    El atractivo del fútbol de las divisiones inferiores

    Los clubes buscan aprovechar el éxito del equipo. Un caso interesante es el de Rhode Island FC, propiedad de Brett Johnson, accionista también del rival Ipswich. Para este estadounidense, las lealtades pueden dejarse de lado.

    «Es un caso de estudio en muchos aspectos, pero no menos importante es la incomparable belleza del ascenso y el descenso», declaró Brett Johnson, propietario del Rhode Island FC de la USL Championship, a GOAL.

    Además, el interés generado ha impulsado la popularidad del RIFC, finalista de la Conferencia Este en 2025.

    «Si ahora tengo aficionados del Wrexham en Rhode Island que adoran ver al Wrexham, en algún momento se interesarán por el producto local, irán a un partido del Rhode Island y también se engancharán», añadió.

    Para él, los orígenes importan menos mientras el estadio esté lleno cada fin de semana.

    «Da igual por dónde se entre al fútbol, yo lo apoyo. Lo que han hecho esos dos no es casualidad», añadió.

    Incluso quienes tienen una visión más europea en la USL lo ven como algo positivo. Dan Rutstein, presidente del Orange County SC, inglés y defensor del sistema de ascenso y descenso, reconoce que el éxito del equipo es bueno mientras su club sigue creciendo.

    «Cualquier cosa que acerque al público al verdadero fútbol es positiva; la cultura popular puede abrir ese camino», añadió.

  • Printers AlleyPrinters Alley

    «El Wrexham viene a visitarnos casi todos los días»

    Al cruzar la calle 40 en el centro de Manhattan, tres manzanas al sur de Times Square y dos al este de Grand Central, hay un edificio que destaca. En una manzana discreta, una bandera de Wrexham sobresale de la fachada y se alza sobre la acera.

    Indica la ubicación de Printers Alley, uno de los pocos bares de Nueva York que ha adoptado la historia del Wrexham.

    «La serie era nueva y atrajo a gente que no sigue el fútbol, solo a Ryan Reynolds y McElhenney», explica Rob Doyle, el propietario.

    El bar ha sabido aprovechar el creciente interés: lo que empezó con unos pocos aficionados curiosos y algún galés se ha convertido en un fenómeno local.

    «Gente del Wrexham viene casi todos los días: pasa, ve la bandera, entra, se toma unas cervezas y luego regresa el fin de semana para ver el partido», explica Ed O'Doherty, el camarero. La clientela es variada, pero los verdaderos aficionados de los Red Dragons acuden semana tras semana.

    «Muchos son aficionados incondicionales. Son de Gales: expatriados que viven aquí o visitantes que escapan unas horas de sus esposas para ver el partido», añade O'Doherty.

    Además, han trabajado para conectar con el club: Wrexham ha organizado eventos en el bar y ahora sirven Wrexham Lager, «una cerveza de las buenas», según O'Doherty.

  • Swansea City v Wrexham AFC - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    «Es un gran salto hacia el campeonato»

    Es irónico: nadie esperaba que Wrexham llegara tan lejos. La lógica dice que la magia se acaba pronto en la pirámide del fútbol inglés. Un ascenso ya es enorme; dos seguidos, aunque posibles, son aún más impresionantes.

    «No es un milagro. Me alegro por ellos, y me alegro de que esté pasando, y es bueno para todos. Pero no es un milagro. No es un milagro que gastaran tres veces más que todos los demás en la League Two y ascendieran, o tres veces más que todos los demás en la League One y ascendieran. Pero es genial», dijo Donovan.

    El salto de League One a Championship —sin olvidar que invirtieron unos 40 millones de dólares en fichajes— suele ser demasiado para muchos equipos.

    «Es un salto enorme a la Championship. Y, como en cualquier ascenso, es difícil para los entrenadores: tienes un equipo cohesionado que funciona, pero los jugadores que te llevaron hasta aquí quizá no sean los que te lleven al siguiente nivel», añadió Shreeves.

    Quedarse a mitad de tabla habría sido un objetivo sensato, y al principio todo indicaba que lo superarían.

    «Al principio de la temporada, el Wrexham parecía muy inferior», apuntó Reo-Coker.

    Sin embargo, sumaron nueve partidos sin perder entre octubre y diciembre de 2025. Hubo tropiezos, pero ahora están a una victoria de los play-offs. Si logran el sexto puesto, solo les faltarían tres partidos para llegar a la Premier League.

    Muchos de los nombres clave de los primeros años ya no están: Paul Mullin, autor de 110 goles en 170 partidos, juega ahora en el Bradford City, y Ollie Palmer fichó por el Swindon Town.

    Además, el salto a la Premier exigiría una fuerte inversión externa y ya se han vendido dos participaciones minoritarias. Aun así, la historia podría cerrarse pronto: el Wrexham tiene seguidores en EE. UU. y, pase lo que pase este fin de semana, quizá el trabajo esté hecho.

    «Vivimos en un mundo muy cambiante. Puedes cambiar de amigos, de apellido o de ideas políticas, pero no de equipo de fútbol», recordó Shreeves.

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