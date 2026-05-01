Shaun Harvey, director del Wrexham, prometió que esta sería «la mejor historia deportiva de todos los tiempos».

Ahora están a un partido de acercarse más a ese objetivo: ganar el domingo al Middlesbrough, cuarto clasificado, les daría casi la plaza en los play-offs de la EFL Championship y mantendría vivo el sueño de un cuarto ascenso consecutivo.

Hace unos años parecía impensable: cuando Rob McElhenney y Ryan Reynolds compraron el club en 2021, el objetivo era revivir una institución en decadencia. Pero el proyecto creció rápido. El documental convirtió al Wrexham en tema mundial y trajo escepticismo sobre si el bombo publicitario estaría a la altura de la realidad.

Sobre el campo, el Wrexham ha respondido: tres ascensos seguidos han cambiado la fe en expectativa, y el cuarto está a un paso.

No todos lo ven así: en Estados Unidos, donde su popularidad ha explotado, hay quien lo tilda de cuento de hadas de Hollywood y quien lo considera auténtico. Tras cinco años bajo este ownership, su alcance y relevancia son innegables.

«La historia del Wrexham es única. Han creado un icono cultural en torno a su club», afirmó Landon Donovan, exinternacional estadounidense y copropietario del Lincoln City, en The Rondo.