«Nadie quiere jugar»: Thomas Tuchel defiende el «logro» de Inglaterra en semifinales, mientras el seleccionador critica el partido por el tercer puesto del Mundial contra Francia

Inglaterra perdió 2-1 contra Argentina el miércoles y disputará el tercer puesto. Tuchel mostró frustración por jugar un partido más. El técnico alemán afirmó que, tras una semifinal, es difícil motivar a los jugadores cuando el título ya no está en juego.

«Ninguno de nuestros jugadores, ni tampoco ninguno de los franceses, quiere disputar este partido», declaró Tuchel a los periodistas tras la derrota. «Quieren jugar la final. Lo hemos dado todo para conseguirlo. Todo el mundo juega para ganar el Mundial, pero así son las cosas. Tenemos un día menos de recuperación que Francia, pero lo afrontaremos con profesionalidad».