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«¿Nadie puede plantarles cara?». Thierry Henry respalda al Arsenal para llegar hasta el final en la Premier League
Henry ve al Arsenal como claro favorito
Henry ha respaldado oficialmente al Arsenal para revalidar su título de la Premier League, al afirmar que no ve a ningún equipo capaz actualmente de frenar a su antiguo club. El Arsenal arrancó su campaña de forma dominante con una victoria por 3-0 sobre el Coventry City y, antes de su duelo con el Aston Villa, el máximo goleador de la historia del club considera que la dinámica está claramente del lado del gigante del norte de Londres.
En declaraciones en Monday Night Football de Sky Sports, le preguntaron a Henry si veía al Arsenal como favorito para el título. «Sí, yo creo que sí», respondió. «Se puede ver de qué va el Arsenal y lo que puede pasar, aunque nunca sabes lo que puede ocurrir. Ahora mismo no veo a un equipo que quizá pueda competir con ellos, aunque el otro día el City ganó bastante bien [contra el Crystal Palace].
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La estrategia de fichajes de Arteta recibe grandes elogios
Un factor clave en el dominio continuado del Arsenal, según Henry, es el perfil específico de los jugadores que Mikel Arteta ha incorporado durante el mercado de fichajes de verano. El Arsenal se ha mostrado activo a la hora de reforzar su núcleo, incorporando opciones defensivas versátiles y centrocampistas trabajadores para garantizar que la plantilla pueda soportar las exigencias de una temporada larga.
«Son fichajes muy de Arteta, jugadores que querían tener, un central que puede jugar en múltiples posiciones, han fichado a un mediocentro defensivo muy trabajador [Bruno Guimaraes]», explicó Henry.
«Todos sabíamos que Piero Hincapie iba a quedarse… [han fichado] una nueva versión, una mini versión, de Leandro Trossard en Christos Tzolis, esperemos que para él.
La solidez defensiva distingue al Arsenal
Henry no es el único que piensa así, ya que Gary Neville también destacó recientemente la solidez defensiva del Arsenal como un factor decisivo. El exdefensa del Manchester United cree que Arteta ha reunido la mejor línea defensiva del país, lo que proporciona la plataforma definitiva para el éxito.
«Es increíble lo que ha hecho realmente el Arsenal al fichar a Ezri Konsa, porque tienen a [Jurrien] Timber, [Ben] White, [Cristhian] Mosquera, [William] Saliba, Gabriel [Magalhaes], [Piero] Hincapie, [Riccardo] Calafiori, [Myles] Lewis-Skelly», dijo Neville.
«Ya tienen ocho defensas increíbles y ahora han fichado a otro central realmente bueno».
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Reduciendo la diferencia con la élite
El consenso entre los analistas es que el Arsenal ha construido una plantilla capaz de imponerse tanto al Manchester City como a un Liverpool en transición. Aunque el talento ofensivo de Chelsea y Liverpool sigue siendo formidable, Neville sostiene que la solidez estructural del equipo del Arsenal le da ventaja.
«Si me preguntaras si cambiarías a los jugadores de ataque del Arsenal por los del United, Liverpool o Chelsea, puede que en realidad te quedaras con los jugadores de ataque. Desde una perspectiva defensiva o en el centro del campo, los cambiarías a todos», añadió Neville. «Arsenal, por supuesto, cuando piensas en Timber, Calafiori, Saliba y Gabriel, eso es una zaga de cuatro de verdad con el portero David Raya detrás de ellos. Es el único equipo de verdad al que miro ahora mismo».
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