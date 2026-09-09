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«¡Nadie me dijo nada!»: Gabriel Jesus carga contra la directiva del Arsenal por su trato antes de su sorprendente fichaje por el Barcelona
Marginado en el Emirates
Jesus ha roto por fin su silencio sobre su sonado traspaso del Arsenal al Barcelona y ha lanzado una dura crítica a la dirección del club inglés. El delantero reveló que hubo una ruptura en la comunicación durante las últimas semanas de su etapa en el Emirates Stadium, lo que sugiere que su profesionalidad se topó con un distanciamiento repentino e inexplicable por parte de quienes estaban al mando.
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Jesús, obligado a entrenarse en solitario
El internacional brasileño detalló lo confuso que fue vivir sus últimas sesiones en Londres y explicó cómo fue apartado sin ninguna conversación formal sobre su futuro ni sobre su papel en los planes de Mikel Arteta.
«La verdad es que estaba entrenando, hice toda la pretemporada con normalidad con el Arsenal, y ya sabía que, probablemente, no iba a jugar tanto o no iba a tener tantas oportunidades. Pero nadie me dijo nada», contó Jesus a SportyTV. «Soy un profesional, obviamente estaba entrenando con el grupo, y de la nada me pusieron a entrenar aparte del grupo».
El exjugador del Manchester City expresó su desconcierto por haber sido apartado del grupo principal, especialmente porque sentía que estaba físicamente preparado para la nueva temporada. Jesus sostuvo que siguió centrado en su estado físico y en sus obligaciones profesionales, incluso cuando quedó claro que el club estaba tomando otro camino.
«Estaba dando lo máximo [en los entrenamientos] para estar preparado, por si tenía la oportunidad de volver a jugar a un alto nivel, y luego en la última semana [todo pasó] muy rápido», añadió Jesus, al recordar la rapidez con la que su situación en el club se deterioró.
Un repentino salvavidas para el Barcelona
Con su situación en el Arsenal volviéndose insostenible debido a su exclusión de las actividades del primer equipo, surgió rápidamente una solución en forma del interés del gigante catalán. Jesus explicó que su llegada al Camp Nou se vio facilitada por conversaciones al más alto nivel en las que participó la directiva del Barcelona, que actuó con decisión en cuanto tuvo conocimiento de su disponibilidad.
Jesus atribuye la rapidez de la operación a la intervención del director deportivo del Barcelona y del presidente del club, que se pusieron personalmente en contacto para asegurar su fichaje durante una frenética última semana del mercado. «El trabajo de Deco, del presidente [del Barcelona] y del club... Mi agente fue increíble. Cuando tuvimos claro que yo tenía la oportunidad de venir, obviamente dije que sí de inmediato, pasara lo que pasara. Ahora estoy muy feliz de estar aquí», concluyó el delantero.
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Pensando en la vida en LaLiga
Ahora, ya asentado en España, Jesus está centrado en relanzar su carrera bajo los focos de La Liga. El movimiento marca un capítulo importante para el jugador de 29 años, que llegó al Arsenal con grandes expectativas en 2022. Aunque su etapa en Londres incluyó momentos de brillantez y un papel central en el resurgir del club, la amarga naturaleza de su salida ha dejado claramente huella.
Para el Arsenal, la marcha de Jesus representa el final de una era mientras el club sigue evolucionando sus opciones de ataque. Para el jugador, sin embargo, el movimiento al Barcelona es una oportunidad para demostrar que sus detractores están equivocados y que todavía puede competir al más alto nivel del fútbol europeo.
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