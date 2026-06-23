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«Nadie más cualificado»: John Terry critica al Chelsea por marginar al entrenador interino, un gesto que considera «casi ofensivo»
El desaire y las estadísticas
En el programa «Sports Uncensored», Terry mostró su decepción por las decisiones de la directiva del Chelsea. Con 717 partidos y 67 goles como capitán, se veía como el candidato ideal.
Tras la destitución de Enzo Maresca y, después, de Liam Rosenior, el club nombró entrenador interino a Calum McFarlane, técnico de la cantera. Piers Morgan tildó de «casi ofensiva» la decisión de marginar a Terry. Terry defendió sus credenciales: «Cuando se va un entrenador y el Chelsea busca un interino, no había nadie en las instalaciones —ni de la cantera ni del primer equipo— más cualificado que yo».
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Un vínculo legendario con Stamford Bridge
Terry recordó su profunda vinculación con el Chelsea y afirmó que eso debería haber pesado en la decisión. Como jugador ganó una Liga de Campeones, cinco Premier League, una Europa League, cinco Copas de Inglaterra y cuatro Copas de la Liga.
Aunque admite que no se siente preparado para el cargo de forma permanente, el exdefensa cree que podría haber aportado lo que los aficionados necesitaban en un momento turbulento. Añadió: «Lo más importante es que, ya fuera por un partido o por dos, nadie es más Chelsea que yo. Y, de nuevo, conectar con los aficionados, darles lo que querían en ese momento concreto».
El arduo trabajo entre bastidores
Ante la sugerencia de que Rosenior era la opción más adecuada, Terry defendió con fuerza su trayectoria como entrenador. Desde su retirada como jugador del Aston Villa en 2018, tras llegar gratis desde el Chelsea, ha trabajado duro para consolidar su base. Se mostró frustrado porque la propiedad ignorara sus sacrificios.
En respuesta al comentarista Simon Jordan, Terry señaló: «Me pasé cuatro años sacándome los títulos de entrenador, viajando de un extremo a otro del país. Pasé tres años y medio en el Aston Villa como segundo de Dean Smith, lejos de mi familia, para optar a un puesto. Y no hablo ni de la Premier League ni de la Championship».
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¿Qué pasará ahora con el Chelsea y Terry?
De cara al futuro, el Chelsea tiene un nuevo entrenador, Xabi Alonso, que buscará devolver la estabilidad a Stamford Bridge. Terry, pese a los contratiempos, sigue formando jóvenes talentos en la cantera y aguarda su oportunidad para iniciar su propia carrera como entrenador.