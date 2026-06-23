En el programa «Sports Uncensored», Terry mostró su decepción por las decisiones de la directiva del Chelsea. Con 717 partidos y 67 goles como capitán, se veía como el candidato ideal.

Tras la destitución de Enzo Maresca y, después, de Liam Rosenior, el club nombró entrenador interino a Calum McFarlane, técnico de la cantera. Piers Morgan tildó de «casi ofensiva» la decisión de marginar a Terry. Terry defendió sus credenciales: «Cuando se va un entrenador y el Chelsea busca un interino, no había nadie en las instalaciones —ni de la cantera ni del primer equipo— más cualificado que yo».