El experto en fichajes Matteo Moretto informa de que el español Carles Martínez será el nuevo entrenador del Werkself.
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¡Nadie lo tenía en cuenta! Gran sorpresa en la búsqueda de entrenador del Bayer Leverkusen
Su fichaje sorprende, pues hasta ahora no se le había relacionado con Leverkusen. Este técnico de 42 años es aún poco conocido. En los últimos tres años ha dirigido al FC Toulouse en la Ligue 1, su primera experiencia como entrenador principal. Su contrato finalizó en junio, por lo que está libre.
Nacido en Barcelona, se formó como técnico en las categorías inferiores del Espanyol y del Barça, donde dirigió al filial sub-16 entre 2018 y 2019. Tras una etapa en Catar y Kuwait, en 2022 llegó al Toulouse como segundo entrenador y a los siete meses tomó el primer equipo.
Con él en el banquillo, el conjunto francés acabó undécimo, décimo y noveno en las tres últimas campañas.
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La búsqueda del entrenador del Bayer Leverkusen es muy complicada.
El Bayer Leverkusen busca entrenador desde hace semanas. Kasper Hjulmand (54) podría ser destituido por no clasificar al equipo para la Champions, pese a tener contrato hasta 2027. La búsqueda de sucesor se ha complicado para los directivos Fernando Caro (61) y Simon Rolfes (44).
Su favorito era el compatriota de Martínez, Andoni Iraola (43), quien deja el AFC Bournemouth tras tres años exitosos. Sin embargo, tras el cese de Arne Slot en el Liverpool FC el fin de semana, Iraola emergió como sucesor ideal. Parece que ya hay acuerdo y el anuncio podría llegar en días.
La opción Iraola hizo que Filipe Luis, otro candidato, optara por el Mónaco. La falta de la licencia UEFA Pro también pesó: sin un permiso especial, el club monegasco pagaría 25 000 euros de multa por cada partido que Filipe dirigiera.
Oliver Glasner (51), que deja el Crystal Palace, rechaza regresar a la Bundesliga y negocia con el AC Milan. Sport Bild informa que Álvaro Arbeloa se ofreció, pero no convenció. Michel (50), ex Girona, ficha por el Ajax.
La elección del entrenador es un «criterio decisivo» para fichar al jugador deseado, Kennet Eichhorn.
Carro y Rolfes debían actuar: su plan era presentar esta semana al nuevo entrenador. Por ahora, el proyecto sigue en pie.
Además, su interés en fichar al joven talento Kennet Eichhorn, del Hertha BSC, complica la búsqueda, pues varios clubes pujan por el jugador de 16 años. Según kicker, el Bayer parte con «buenas posibilidades» de ficharlo, pero estas disminuyen por la incertidumbre sobre el técnico. La situación se convierte en un «criterio de eliminación», pues Eichhorn no aceptará jugar en un club donde no se sepa quién ocupará el banquillo.