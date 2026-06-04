Como anunció el Werkself el jueves, el español Carles Martínez será el nuevo entrenador del equipo.
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¡Nadie lo esperaba! El Bayer Leverkusen anuncia una gran sorpresa en el banquillo
El técnico de 42 años reemplaza al danés Kasper Hjulmand, cuyo cese se preveía desde hacía semanas. Martínez, procedente del FC Toulouse de la primera división francesa, es el segundo español en el banquillo del club tras Xabi Alonso.
«Hemos analizado a fondo qué entrenador encaja mejor en la próxima fase de desarrollo del Bayer 04», declaró el director deportivo Simon Rolfes. «Carles Martínez ha desarrollado con éxito a numerosos jugadores jóvenes en Toulouse y ha convertido a un equipo con carácter internacional en una unidad sólida».
Firma un contrato de dos años. La temporada pasada llevó al Toulouse al noveno puesto y en 2023 ganó la Copa como segundo entrenador del club. «Carles es un entrenador con principios claros y una visión de juego moderna», afirmó Rolfes. «Estamos convencidos de que puede dar el impulso adecuado para nuestro futuro deportivo». Su contrato en Francia había finalizado al terminar la temporada.
Bayer Leverkusen: el fichaje de Martínez ha sido toda una sorpresa
El fichaje del español pone fin a un proceso de semanas. Ya se había insinuado durante la temporada que Hjulmand dejaría el club. El técnico de 54 años reemplazó a Erik ten Hag tras la segunda jornada y logró una sólida primera vuelta, pero la segunda fue decepcionante y el equipo no se clasificó para la Liga de Campeones.
El fichaje de Martínez sorprende, pues no se le había mencionado como candidato en Leverkusen. Este técnico de 42 años aún es poco conocido: en los últimos tres años dirigió al FC Toulouse en la Ligue 1, su primera experiencia como entrenador principal.
Nacido en Barcelona, se formó como técnico en las categorías inferiores del Espanyol y del Barça, donde dirigió al filial sub-16 entre 2018 y 2019. Tras una etapa en Catar y Kuwait, en 2022 llegó al Toulouse como segundo entrenador y a los siete meses se hizo cargo del primer equipo.
Con él en el banquillo, el conjunto francés terminó undécimo, décimo y noveno en las tres últimas campañas.
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La búsqueda del entrenador del Bayer Leverkusen es muy complicada.
El candidato preferido era el compatriota de Martínez, Andoni Iraola (43), quien deja el AFC Bournemouth tras tres años exitosos. Tras la destitución de Arne Slot por parte del Liverpool FC este fin de semana, Iraola se perfiló como sucesor ideal. Ya hay acuerdo y se espera el anuncio en los próximos días.
La opción Iraola hizo que Filipe Luis, otro candidato, optara finalmente por el AS Mónaco. La falta de la licencia UEFA Pro pesó: sin un permiso especial, el club monegasco pagaría 25 000 euros de multa por partido si Filipe dirigiera desde la banda.
Oliver Glasner, de 51 años y ex del Crystal Palace, rechaza regresar a la Bundesliga y negocia con el AC Milan. Según Sport Bild, Álvaro Arbeloa se ofreció al club, pero no convenció. Michel, de 50 años, pasa del Girona al Ajax.
La elección del entrenador es un «criterio decisivo» para fichar al jugador deseado, Kennet Eichhorn.
Carro y Rolfes debían actuar: su plan era presentar esta semana al nuevo entrenador.
Además, la búsqueda se aceleró por el interés en el joven talento Kennet Eichhorn, del Hertha BSC, codiciado por varios clubes. Según la revista kicker, el Bayer parte con «buenas posibilidades» de ficharlo. Sin embargo, la demora en confirmar al técnico frenó el acuerdo, pues Eichhorn solo se sumará a un club con el banquillo definido.