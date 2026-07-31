La FIFA ha respondido oficialmente a la feroz oposición en torno a su propuesto proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE). El organismo rector publicó un comunicado público en un intento de aclarar lo que describió como «informaciones incorrectas en los medios» que alteraron el proceso de consulta previsto.

La controvertida propuesta, impulsada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pasa por situar las actividades comerciales y operativas de los eventos en una organización subsidiaria. La FIFA niega con firmeza que el movimiento represente una venta comercial de los mayores activos de este deporte, en un intento de calmar la creciente indignación en el mundo del fútbol.

«Nadie está vendiendo el fútbol. Esto no es algo que la FIFA fuera a contemplar jamás», decía el comunicado.