Lineker confía en Francia y la señala como el equipo a batir en este Mundial. En declaraciones aL'Equipe, el exdelantero destacó que la presencia de Deschamps —en el cargo desde 2012 y campeón en 2018, además de finalista cuatro años después— otorga a los franceses una ventaja única.

«Francia no solo está entre las favoritas, sino que es la favorita», afirmó Lineker. «No veo a nadie mejor cualificado que Deschamps para saber cómo ganar esta competición. Al fin y al cabo, es un entrenador que ha ganado un Mundial y que luego llevó a su equipo a una segunda final. Parece ser un líder verdaderamente grande».