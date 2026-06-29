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«Nadie está mejor cualificado» para ganar el Mundial que Didier Deschamps, mientras Gary Lineker critica a la FIFA por impedir que Francia rinda homenaje a su seleccionador
Deschamps, aclamado como el líder por excelencia
Lineker confía en Francia y la señala como el equipo a batir en este Mundial. En declaraciones aL'Equipe, el exdelantero destacó que la presencia de Deschamps —en el cargo desde 2012 y campeón en 2018, además de finalista cuatro años después— otorga a los franceses una ventaja única.
«Francia no solo está entre las favoritas, sino que es la favorita», afirmó Lineker. «No veo a nadie mejor cualificado que Deschamps para saber cómo ganar esta competición. Al fin y al cabo, es un entrenador que ha ganado un Mundial y que luego llevó a su equipo a una segunda final. Parece ser un líder verdaderamente grande».
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Lineker critica duramente a la FIFA por la polémica sobre el brazalete
Lineker elogió a la selección francesa, pero criticó a la FIFA por impedir que el equipo usara brazaletes negros. Los jugadores querían honrar a la madre de Deschamps, quien falleció recientemente, durante el partido contra Noruega. Tras la victoria 4-1 del viernes, que Deschamps se perdió para asistir al funeral, el técnico volvió a Boston el sábado y se reunió con su plantilla.
Lineker fue directo y calificó la decisión de irrespetuosa dada la tragedia personal del seleccionador. «La pérdida de su madre es una tragedia, es realmente triste, y todavía no puedo creer que la FIFA no permitiera a los jugadores llevar un brazalete negro. Pero eso es otro tema...», afirmó.
Alemania tacha a sus rivales de «débiles»
En contraste con su admiración por Les Bleus, Lineker criticó con dureza a la Alemania de Julian Nagelsmann. Pese a su historial de cuatro títulos mundiales y a haber liderado su grupo en el torneo actual —a pesar de perder 2-1 contra Ecuador en la última jornada—, el ganador de la Bota de Oro de 1986 considera que la actual selección alemana —que espera su partido de dieciseisavos contra Paraguay— es una sombra de lo que fue y duda que pueda amenazar a los favoritos.
«Es una de las selecciones alemanas más débiles que he visto», recordó Lineker, «no es la más fuerte; basta recordar que no superó la fase de grupos en los dos últimos Mundiales». Para el exfutbolista, los gigantes ya no infunden el mismo temor.
Se prevé un camino sin obstáculos para los Bleus
A medida que se acercan las eliminatorias, Lineker confía en que Francia avanzará con facilidad en el torneo. Los Bleus se aseguraron su pase tras dominar su grupo con un pleno de nueve puntos, gracias a sus victorias sobre Senegal (3-1), Irak (3-0) y Noruega (4-1). El equipo se ha visto impulsado por el excelente estado de forma de estrellas como Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, autores de cuatro goles cada uno. Con este impulso, Lineker cree que la profundidad y el talento de que dispone Deschamps los hacen prácticamente imparables, independientemente de a quién se enfrenten en un futuro inmediato.
«Francia puede clasificarse para los cuartos de final sin ningún problema. Así que creo que podéis dormir tranquilos», concluyó Lineker, tranquilizando a los aficionados franceses sobre su posición en lo más alto de la tabla. Con estrellas como Mbappé y Dembélé al frente, el comentarista ve pocos obstáculos en el camino hacia la tercera estrella de la camiseta francesa.