El entrenador del Real Madrid Jose Mourinho compareció ante la prensa antes del partido del miércoles de la Liga de Campeones de la UEFA correspondiente a la fase de liga contra el RB Leipzig en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid llega al encuentro tras vencer por 4-1 al Sevilla en LaLiga y lograr una emocionante victoria europea por 4-3 en el campo de la Roma.

Pese a las recientes victorias, Mourinho subrayó que los resultados anteriores no cuentan para nada en la lucha del Madrid por entrar entre los ocho primeros.

«Que hayas ganado tres no significa que vayas a ganar el cuarto», advirtió Mourinho.