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Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Traducido por

«¡Nadie es intocable!»: Jose Mourinho lanza una seria advertencia a su plantilla antes del examen ante el RB Leipzig

Real Madrid
J. Mourinho
Real Madrid vs RB Leipzig
RB Leipzig
Liga de Campeones

El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, insistió en que ningún jugador tiene garantizada la titularidad de cara al partido de Champions League del miércoles contra el RB Leipzig. El técnico portugués también detalló los objetivos por etapas del Real Madrid en Europa esta temporada.

  • Mourinho exige concentración constante pese a la impresionante racha

    El entrenador del Real Madrid Jose Mourinho compareció ante la prensa antes del partido del miércoles de la Liga de Campeones de la UEFA correspondiente a la fase de liga contra el RB Leipzig en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid llega al encuentro tras vencer por 4-1 al Sevilla en LaLiga y lograr una emocionante victoria europea por 4-3 en el campo de la Roma.

    Pese a las recientes victorias, Mourinho subrayó que los resultados anteriores no cuentan para nada en la lucha del Madrid por entrar entre los ocho primeros.

    «Que hayas ganado tres no significa que vayas a ganar el cuarto», advirtió Mourinho.

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    El entrenador del Real Madrid rechaza que sus estrellas sean intocables

    Al hablar de la elección del equipo y de la competencia en las bandas entre Vinicius Junior y Yan Diomande, exestrella del Leipzig, Mourinho lanzó un mensaje contundente a su plantilla. «Nadie es intocable», declaró Mourinho. «No me gusta ese concepto de jugador intocable».

    «Lo que hace intocable a un jugador es su rendimiento en el campo», afirmó el entrenador portugués.

    «Vinicius va a jugar mañana en la banda izquierda. Yan no sabe si va a jugar mañana o no, así que imagínate», señaló.

  • Mourinho elogia la ética de trabajo de la plantilla y fija objetivos realistas

    Mourinho elogió la dedicación de su plantilla y destacó los hábitos de recuperación de Jude Bellingham y Diomande, además de los de compañeros como Ibrahima Konate. «Jude tiene esa cultura de la recuperación y del cuidado minucioso. Diomande siempre viene por la tarde con el fisioterapeuta», señaló Mourinho.

    Sobre las aspiraciones europeas, Mourinho pidió mantener unas expectativas realistas: «El objetivo del Real Madrid ahora mismo no es ganar la Champions League, sino clasificarse para la siguiente fase».

    «Iremos paso a paso: primero, intentaremos acabar entre los 11 o 12 primeros y, después, iremos a por todas para ganarla», añadió.

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    El Real Madrid se prepara para la prueba ante el Leipzig antes del Clásico

    Con un importante duelo liguero ante el Barcelona este fin de semana, Mourinho sigue plenamente centrado en sumar los tres puntos frente a un Leipzig que aún acusa la derrota por 6-1 ante el Bayern de Múnich.

    El Real Madrid tiene un sólido historial como local ante equipos alemanes: ha marcado en 26 partidos europeos consecutivos en casa contra clubes de la Bundesliga.

    El Real Madrid recibe al RB Leipzig el miércoles a las 20:00 GMT en el Santiago Bernabéu.

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