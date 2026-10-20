«¡Nadie es intocable!»: Jose Mourinho lanza una seria advertencia a su plantilla antes de la prueba ante el RB Leipzig

El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, compareció ante la prensa antes del partido del miércoles contra el RB Leipzig en la fase liga de la Champions League de la UEFA, que se disputará en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid llega al encuentro tras vencer al Sevilla por 4-1 en La Liga y lograr un triunfo en Europa por 4-3 ante la Roma en un partido dramático.

Pese a las recientes victorias, Mourinho recalcó que los resultados anteriores no cuentan de cara al objetivo del Madrid de acabar entre los ocho primeros.

«Haber ganado tres no significa que vayas a ganar el cuarto», advirtió Mourinho.