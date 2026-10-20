¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Traducido por

«¡Nadie es intocable!»: Jose Mourinho lanza una seria advertencia a su plantilla antes de la prueba ante el RB Leipzig

J. Mourinho
Real Madrid
Real Madrid vs RB Leipzig
RB Leipzig
Liga de Campeones

El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, insistió en que ningún jugador tiene garantizada la titularidad de cara al partido del miércoles contra el RB Leipzig en la Champions League. El técnico portugués también expuso los objetivos que se marca el Real Madrid, paso a paso, en Europa esta temporada.

  • Mourinho exige mantener la concentración pese a la impresionante racha

    El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, compareció ante la prensa antes del partido del miércoles contra el RB Leipzig en la fase liga de la Champions League de la UEFA, que se disputará en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid llega al encuentro tras vencer al Sevilla por 4-1 en La Liga y lograr un triunfo en Europa por 4-3 ante la Roma en un partido dramático.

    Pese a las recientes victorias, Mourinho recalcó que los resultados anteriores no cuentan de cara al objetivo del Madrid de acabar entre los ocho primeros.

    «Haber ganado tres no significa que vayas a ganar el cuarto», advirtió Mourinho.

  • imago-sport-1084803908.jpgAlterphotos

    El entrenador del Real Madrid rechaza que sus jugadores estrella sean «intocables»

    Al abordar la elección del equipo y la competencia en las bandas entre Vinicius Junior y la exestrella del Leipzig Yan Diomande, Mourinho lanzó un mensaje contundente a su plantilla. «Nadie es intocable», declaró Mourinho. «No me gusta ese concepto de jugador intocable».

    «Lo que hace intocable a un jugador es su rendimiento en el campo», afirmó el entrenador portugués.

    «Vinicius jugará mañana en la banda izquierda. Yan no sabe si jugará mañana o no, así que imaginaos», señaló.

  • Mourinho elogia la ética de trabajo de la plantilla y fija objetivos realistas

    Mourinho elogió la dedicación de su plantilla y destacó los hábitos de recuperación de Jude Bellingham y Diomande, junto a los de compañeros como Ibrahima Konate. «Jude tiene una cultura de la recuperación y del cuidado meticuloso. Diomande siempre viene por la tarde con el fisioterapeuta», señaló Mourinho.

    En cuanto a las aspiraciones europeas, Mourinho pidió mantener unas expectativas realistas: «Ahora mismo, el objetivo del Real Madrid no es ganar la Champions League, sino clasificarse para la siguiente fase».

    «Iremos paso a paso: primero, intentaremos acabar entre los 11 o 12 primeros y después iremos a por todas para ganarla», añadió.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • imago-sport-1084588185.jpgInsidefoto

    El Real Madrid se prepara para la prueba ante el Leipzig antes del Clásico

    Con un importante duelo ante el Barcelona este fin de semana en la competición nacional, Mourinho sigue totalmente centrado en sumar los tres puntos frente a un Leipzig que aún se recupera de la derrota por 6-1 ante el Bayern de Múnich.

    El Real Madrid tiene un sólido historial en casa frente a equipos alemanes: ha marcado en 26 partidos consecutivos como local en competiciones europeas ante clubes de la Bundesliga.

    El Real Madrid recibe al RB Leipzig el miércoles a las 20:00 GMT en el Santiago Bernabéu.

Próximos partidos
RMA

RMA

Liga de Campeones

21 oct 2026

RBL

RBL