«Nadie en el estadio sabe por qué le sacan una tarjeta amarilla-roja»: el FC Bayern de Múnich critica al árbitro Christian Dingert por unas jugadas polémicas relacionadas con Luis Díaz y Harry Kane

«Estoy increíblemente orgulloso de la fortaleza mental de los chicos. Hoy ha sido un partido muy movido y ha habido muchas jugadas decisivas sobre las que probablemente haya opiniones divergentes», comenzó diciendo Kompany tras el partido en una entrevista con DAZN.

El Bayern tuvo que jugar en inferioridad numérica antes del descanso tras la tarjeta roja a Nicolas Jackson (minuto 42). El líder de la tabla disputó la fase final incluso con solo nueve jugadores, ya que Luis Díaz vio su segunda tarjeta amarilla de Dingert por una supuesta simulación y, con doble amarilla, también tuvo que abandonar el terreno de juego antes de tiempo (minuto 84).

Mientras que Kompany admitió que «no hay discusión» sobre la expulsión de Jackson tras su dura entrada contra Martin Terrier, la expulsión de Díaz le molestó aún más. Esta fue «la peor», protestó el entrenador del Bayern. «Nadie en el estadio sabe por qué le sacan la doble amarilla».

Díaz había regateado al portero del Leverkusen, Janis Blaswich, en el área, se había internado y había caído al suelo. Dado que Blaswich retrocedió visiblemente y el colombiano buscó claramente el contacto, la decisión de no pitar penalti fue sin duda correcta. Kompany también lo vio así, pero habría deseado más tacto por parte de Dingert y, al menos, que no se le expulsara.

«Se levanta enseguida. Ni siquiera intentó sacar un penalti. Se tiró al suelo, hubo contacto, pero se levanta enseguida y, aun así, le sacan tarjeta amarilla y luego doble amarilla. Duele, ahora también está sancionado para el próximo partido», se lamentó Kompany. «Que alguien me explique por qué eso es tarjeta amarilla en esta fase».