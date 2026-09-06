«Nada ha cambiado»: la FIFA insiste en que Infantino se presentará a la reelección pese a la creciente oposición

La FIFA ha reiterado oficialmente que Infantino optará a un tercer mandato como presidente, a pesar de una oleada de oposición generalizada y de las peticiones para que deje su cargo. El dirigente suizo-italiano ha estado sometido a una intensa presión desde el colapso de su controvertido plan FIFA Forward Enterprise (FFE), un proyecto que buscaba vender participaciones minoritarias en las operaciones comerciales y de eventos tanto del Mundial masculino como del femenino a inversores privados.

Un portavoz del organismo rector confirmó a The Athletic las intenciones del presidente, al afirmar: "El presidente de la FIFA anunció en abril que se presentará a la reelección en 2027. Por supuesto, nada ha cambiado. El Sr. Infantino se presentará a la reelección".