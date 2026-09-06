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«Nada ha cambiado»: la FIFA insiste en que Infantino se presentará a la reelección pese a la creciente oposición
Infantino se mantiene firme en medio de la creciente presión
La FIFA ha reiterado oficialmente que Infantino optará a un tercer mandato como presidente, a pesar de una oleada de oposición generalizada y de las peticiones para que deje su cargo. El dirigente suizo-italiano ha estado sometido a una intensa presión desde el colapso de su controvertido plan FIFA Forward Enterprise (FFE), un proyecto que buscaba vender participaciones minoritarias en las operaciones comerciales y de eventos tanto del Mundial masculino como del femenino a inversores privados.
Un portavoz del organismo rector confirmó a The Athletic las intenciones del presidente, al afirmar: "El presidente de la FIFA anunció en abril que se presentará a la reelección en 2027. Por supuesto, nada ha cambiado. El Sr. Infantino se presentará a la reelección".
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El colapso de FIFA Forward Enterprise
La propuesta de la FFE actuó como catalizador de la actual guerra civil dentro de la jerarquía del fútbol, dando lugar a una alianza sin precedentes de las confederaciones contra la dirección de la FIFA. Cuando se presentó el plan, la UEFA anunció que sus federaciones miembro boicotearían las competiciones de la FIFA, afirmando que «rechazan por unanimidad y de forma inequívoca la propuesta de la FIFA».
La CONMEBOL, organismo rector del fútbol sudamericano, también se pronunció sobre el giro comercial e insistió en que las decisiones financieras «siempre deben servir a los intereses del fútbol y nunca anteponerse a su esencia». Ante un bloqueo total de las grandes potencias de este deporte, Infantino se vio obligado a dar marcha atrás y acabó confirmando que la propuesta sería descartada.
Respuesta directa del presidente de la FIFA
En su comunicado en el que confirmaba la muerte del proyecto FFE, Infantino reconoció las profundas divisiones que el plan había provocado entre las partes interesadas del fútbol mundial. Dijo: "Tras escuchar atentamente todas las opiniones, ha quedado claro que el proyecto ha creado divisiones de tal naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no redundan en el interés del objetivo planteado en un primer momento".
Infantino también comentó sus planes para cerrar la brecha y añadió: "De cara al futuro, mi intención es volver a reunir a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas, en un espíritu de interés compartido por nuestro deporte y con el objetivo de seguir haciendo crecer el fútbol en todas partes, especialmente en aquellos países que más necesitan nuestro apoyo".
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Polémica y vínculos políticos bajo escrutinio
Más allá de las iniciativas comerciales, el mandato de Infantino ha estado marcado por frecuentes controversias, que van desde el disparado precio de las entradas en el reciente Mundial hasta la percibida injerencia en asuntos disciplinarios. La decisión de revocar una sanción de un partido al delantero del USMNT Folarin Balogun generó importantes críticas, especialmente porque se produjo después de que se informara de una llamada entre Infantino y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
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