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«¡Nada ha cambiado!», Khaldoon Al Mubarak, presidente del Manchester City, insiste en que el club sigue confiando en demostrar su inocencia tras 114 veredictos de culpabilidad
Al Mubarak se mantiene firme ante las acusaciones
Al Mubarak ha lanzado un mensaje emotivo y contundente a la afición global del club tras la impactante noticia del veredicto de la Premier League. Después de una investigación de cuatro años sobre las operaciones financieras del club entre 2009 y 2018, el viernes surgieron informaciones de que el City había sido declarado culpable de 114 de los 115 cargos presentados originalmente contra él.
En un mensaje directo a los aficionados, Al Mubarak trató de calmar la tormenta, subrayando su vínculo de largo recorrido con la institución de Mánchester. En una carta del presidente a los aficionados del Manchester City, afirmó: "He formado parte de este club durante 18 años. He tenido el privilegio de estar con vosotros en el Etihad, en Wembley y en Estambul. Este club es importante para mí, y me habéis demostrado y dicho, una y otra vez, lo importante que es el Manchester City para vosotros. Por eso os escribo hoy".
Añadió: "Tras las informaciones publicadas por los medios el viernes, muchos de vosotros habréis pasado la tarde respondiendo a preguntas y contestando mensajes de amigos, familiares y compañeros de trabajo. A mí me ha pasado lo mismo. Esto es lo que le dije a mi familia: el proceso de la Premier League aún tiene un largo camino por recorrer, y nuestra confianza y determinación para demostrar la inocencia del club siguen siendo tan firmes como cuando todo empezó".
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Navegando por la tormenta legal
La magnitud de los veredictos ha dejado atónito al mundo del fútbol, con posibles sanciones que van desde cuantiosas multas y deducciones de puntos hasta la retirada de títulos o incluso la expulsión de la máxima categoría. Sin embargo, Al Mubarak sostiene que la perspectiva interna del club no ha cambiado pese a la presión externa.
Continuó: "Hay muchas cosas que me gustaría poder compartir con vosotros para ayudaros a entender por qué nos sentimos tan seguros de nuestra posición. Pero la estricta confidencialidad del proceso legal y nuestra determinación de respetarla hacen que no pueda hacerlo en este momento. Incluso esta carta pasó por varias revisiones legales para asegurarnos de que cumple con la normativa. Os pido que leáis atentamente el comunicado que dimos el viernes y el comunicado que emitimos en febrero de 2023. Cada palabra importa y sigue siendo cierta".
"Aunque algunas personas se han apresurado a sacar sus propias conclusiones y hay mucho ruido a nuestro alrededor, nada ha cambiado. Ya hemos afrontado desafíos juntos antes y hemos salido adelante. Siguen siendo muchos los que quieren socavar el impulso de nuestro club. No vamos a darles esa oportunidad".
Rodri defiende el legado del club
Ese sentimiento de desafío fue respaldado por el excentrocampista del City Rodri, que recientemente se marchó al Barcelona. El español, que fue una pieza clave en los recientes éxitos históricos del club, señaló la anterior victoria del City en el Tribunal de Arbitraje Deportivo como una razón para confiar en la jerarquía del club.
En declaraciones a los medios, Rodri dijo: "Nos enfrentamos a algo similar en 2020, un proceso judicial parecido. Una acusación diferente, pero un proceso similar. También allí, en primera instancia, fuimos declarados culpables, pero creímos en el club y en la inocencia que el club defendía y, al final, fuimos absueltos. Creo en el sistema judicial y creo en la inocencia del club".
"Lo que hicimos no nos lo pueden quitar. Es algo que no se paga con dinero, se paga con esfuerzo, compañerismo y estando hombro con hombro cada día. Tuvimos mucho éxito a lo largo de los años y aquí, en Wembley, así que puedo deciros que todo fue merecido y que vivimos una de las mejores épocas del fútbol inglés".
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Próximos partidos y sanciones pendientes
Mientras la batalla legal sigue su curso, el primer equipo debe prepararse para volver a la acción tras el parón internacional. Al Mubarak destacó los próximos choques de alto nivel contra el Liverpool en Anfield y un enfrentamiento de la Champions League con el Paris Saint-Germain como oportunidades para que la «familia del City» se una.
El presidente concluyó su mensaje centrándose en los retos futbolísticos más inmediatos, al afirmar: «Tenemos algunos momentos apasionantes por delante después de este parón internacional. Viajamos a Anfield dentro de quince días y luego recibimos al Paris Saint-Germain en la Champions League de vuelta en el Etihad Stadium, momentos que nos dan la oportunidad de celebrar la fortaleza de la familia del Manchester City. Gracias, como siempre, por vuestro apoyo constante».
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