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Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni

Traducido por

«Nada ha cambiado»: el nuevo capitán Rúben Dias lanza una advertencia a sus rivales en medio de la revolución de 458 millones de libras del Manchester City

R. Dias
Manchester City
Premier League

Ruben Dias ha lanzado un mensaje desafiante a los rivales del Manchester City, al insistir en que la impresionante renovación veraniega del club, valorada en 458 millones de libras, no ha hecho más que aumentar su hambre de títulos. El recién nombrado capitán cree que la llegada de nuevos talentos ha revitalizado a una plantilla que recientemente se despidió de varias figuras legendarias.

  • Una nueva era comienza con Enzo Maresca

    Tras la salida de Pep Guardiola después de una década de dominio, el Manchester City ha invertido una cifra récord en la Premier League de 458 millones de libras para remodelar la plantilla para Enzo Maresca. Aunque la pérdida de referentes como Rodri, Bernardo Silva y John Stones señaló el final de una era, la llegada de Enzo Fernandez, Elliot Anderson y Ayyoub Bouaddi ha inyectado nueva energía en el Etihad Stadium.

    Al reflexionar sobre su nueva responsabilidad y el cambio de caras en el vestuario, Dias explicó que su enfoque del liderazgo se mantiene firme pese a la alta rotación de personal. "En cuanto al papel que tengo, se trata de intentar ser la mejor versión de uno mismo y, en ese sentido, no ha cambiado nada", dijo Dias a BBC Sport. "Se ha ido muchísima gente y se han ido muchísimos ganadores, y ahora se ha incorporado gente nueva con mucha ambición y gente que está desesperada por ganar, y eso es también lo que hace que el club siga adelante".

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    El método de Maresca se afianza

    La transición de Guardiola a Maresca podría haber sido un escollo, pero la experiencia previa del italiano como asistente en el club ha garantizado una integración sin fisuras. El City ha arrancado la nueva campaña con cuatro victorias consecutivas entre la Premier League y la Champions League, y Dias no tardó en elogiar el nombramiento, al señalar que el conocimiento de Maresca de la cultura interna del club ha sido vital durante un verano de cambios tan radicales.

    «Obviamente hay muchas cosas, desde las sesiones de entrenamiento hasta algunos detalles sobre la manera en que presionamos, detalles sobre la manera en que defendemos, y todo eso forma parte de la idea de Enzo. Siento que todo tiene mucho sentido. Todos están comprometidos con la idea. Todos están ilusionados con ello y hay mucha alegría en los entrenamientos, lo cual es enormemente importante», explicó Dias.

  • Seguir siendo ambicioso en un panorama cambiante

    La magnitud de la renovación significa que, a sus 29 años, Dias es ahora uno de los veteranos y de los futbolistas que más tiempo llevan en el primer equipo. Con más de 250 apariciones y un palmarés con cuatro títulos de la Premier League y una medalla de campeón de la Champions League, ejerce de puente entre el pasado del Triplete y el futuro reconstruido. Pese a la salida de amigos cercanos y compañeros de largo recorrido, Dias sigue revitalizado por el desafío de demostrar que la cultura ganadora del Manchester City trasciende los nombres individuales.

    Dias, que recientemente amplió su contrato hasta 2029, habló con franqueza sobre el lado emocional de ver marcharse a figuras legendarias. "Tengo 29 años, voy a cumplir 30 el año que viene, pero me ilusiona todo esto y todo lo relacionado con el club, el nuevo entrenador, los nuevos jugadores, el nuevo desafío, que se marchen chicos con los que tenía tanta cercanía", dijo.

    "Es el círculo de la vida, por llamarlo de alguna manera, y así son las cosas. Aprecio todo esto, aprecio los recuerdos que tengo con todos los que se fueron y me ilusionan los recuerdos que voy a crear con los que acaban de llegar".

    "Sigo siendo muy ambicioso. Tomé la decisión de estar a este nivel porque siento que he ganado muchísimo, pero quizá lo que sería mi mayor recompensa sería estar aquí tantos años jugando a este nivel y tener la constancia de ser ambicioso durante tanto tiempo".

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    Con la vista puesta en el derbi de Mánchester

    Mientras el proyecto a largo plazo avanza a buen ritmo, el foco inmediato se desplaza hacia la rivalidad local que, para muchos aficionados, define la temporada del City. La visita a Old Trafford del domingo representa la primera gran prueba de la era Maresca y una oportunidad para que los nuevos fichajes experimenten la intensidad del derbi de Manchester.

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