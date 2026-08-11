Nada de regreso a la Juventus, Vlahovic dice sí a la oferta del Besiktas: cierre a un paso, los detalles

La última subida de la oferta por parte del club turco ha sido de hecho decisiva y el ex de la Fiorentina ha dado el visto bueno definitivo a la operación, que se estructurará sobre la base de un contrato de tres años por diez millones más bonus y una importante prima de fichaje. Ahora se espera con prudencia el visto bueno a los contratos por parte de los abogados y después estará hecho el traspaso de Vlahovic a Turquía.