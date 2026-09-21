La nueva Italia de Roberto Mancini ha echado oficialmente a andar con la rueda de prensa de presentación del seleccionador en Coverciano. En la lista de convocados figuran varias ausencias, algunas de última hora como la de Federico Dimarco, pero una de las que más debate ha generado ha sido la de Marco Palestra, todavía lesionado. El carrilero ex del Cagliari ha sido sin duda uno de los nombres más comentados de todo el verano, pero su aventura con la camiseta del Chelsea está teniendo dificultades para despegar.
Nada de Italia y cero partidos, así le está yendo a Palestra en el Chelsea
EL TRASPASO DE VERANO
De vuelta en el Atalanta tras el año en calidad de cedido en el Cagliari, Palestra fue durante más de un mes de mercado de fichajes el gran objeto de deseo del Inter, que nunca hizo nada por ocultar las negociaciones en curso ni su interés.
Al final, sin embargo, irrumpiendo in extremis con una oferta mejorada fuera de mercado, fue el Chelsea el que se aseguró al futbolista de la clase 2005 por una cifra total de 60 millones de euros, bonus incluidos, y un contrato de 6 años a razón de 5 millones de euros netos por temporada.
Gran expectación y espera
Las cifras del traspaso, la decepción del Inter y la historia de otro italiano en la Premier League han hecho estallar inevitablemente el hype y la expectación en torno al lateral derecho que, desde el primer momento y a las órdenes de Xabi Alonso, demostró en los amistosos de verano estar a la altura de lo que el técnico español le pedía. Actuaciones sólidas contra Tottenham, Milan y Juventus, que hacían presagiar un inicio de temporada como titular indiscutible.
LA LESIÓN
Todo estaba listo para el debut oficial contra el Fulham del pasado 24 de agosto, pero a pocos días del inicio del partido llegó la lesión. Un contratiempo que para el Chelsea debía ser solo una ligera fatiga muscular pero que desde entonces, de hecho, ha obligado a Palestra a aplazar constantemente el día de un debut oficial que nunca ha llegado.
TODAVÍA EN BOXES
Aunque el Chelsea no ha confirmado la presencia de una lesión, las únicas palabras que hicieron entender que el parón del italiano era serio las pronunció en rueda de prensa el entrenador Xabi Alonso.
En la rueda de prensa previa al partido de la Carabao Cup contra el Luton Town, el técnico español subrayó de hecho que «con Palestra quizá tendremos que profundizar un poco más en la cuestión».
LISTO DESPUÉS DEL PARÓN
Las pruebas confirmaron, por tanto, la presencia de la lesión y, en consecuencia, su baja durante todo el mes de septiembre. De los siete partidos oficiales jugados por el Chelsea, Palestra ha disputado cero.
"La lesión afecta al cuádriceps. Está casi en la fase final de la recuperación" cerró hace pocos días Xabi Alonso. La certeza, por tanto, es que el final de la pesadilla está ya a un paso y, tras la ausencia ante el Brentford, ahora el punto de mira está puesto en el partido contra el Bournemouth a la vuelta del parón.
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