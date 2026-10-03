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¡Nada de buscar culpables! Montella defiende a sus estrellas tras la exhibición de Bélgica, que deja a Turquía al borde del descenso
La Turquía de Montella sufre su tercera derrota consecutiva en la Nations League
El seleccionador de Turquía, Vincenzo Montella, vio cómo su equipo caía por 3-0 ante Bélgica en el estadio Maurice Dufrasne. Una exhibición magistral de Kevin De Bruyne y un gol tardío de Romelu Lukaku condenaron a los visitantes a su tercera derrota consecutiva en el Grupo A de la Liga de Naciones de la UEFA.
A pesar de salir de inicio con los talentosos atacantes Arda Guler y Baris Alper Yilmaz, Turquía tuvo problemas para superar a una disciplinada defensa belga.
El resultado deja a Turquía colista de la clasificación, sin un solo punto.
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El entrenador insiste en que el partido estuvo igualado pese a los pequeños detalles decisivos
Hablando tras el pitido final, Montella se negó a cargar toda la culpa sobre su plantilla y aseguró que el partido se mantuvo equilibrado durante largos tramos. Sin embargo, admitió que rivales de élite como Bélgica aprovechan sin piedad los errores defensivos.
Montella subrayó que jugar en la máxima categoría del fútbol europeo no deja ningún margen de error.
«Fue un partido equilibrado», dijo Montella. «A este nivel, simplemente no te puedes permitir cometer errores. Los jugadores apenas tienen culpa esta noche. Partidos así pasan».
La fragilidad defensiva deja a Turquía ante la amenaza del descenso
Turquía generó momentos de ataque positivos durante un partido de ida y vuelta, pero no logró superar el dispositivo defensivo del portero belga. En el otro extremo, el gol inicial de De Bruyne en el minuto 10 y su cañonazo en el 60 dejaron al descubierto los espacios defensivos que Montella había intentado cerrar.
El cabezazo tardío de Lukaku puso de relieve la vulnerabilidad física de Turquía dentro de su propia área.
Montella debe abordar rápidamente estos problemas estructurales para evitar un posible descenso del Grupo A.
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Montella busca una reacción inmediata en los próximos partidos
Montella y su cuerpo técnico deben reenfocar sus esfuerzos de cara a sus partidos restantes de la Liga de Naciones, mientras buscan desesperadamente sus primeros puntos de la campaña. El técnico italiano necesita soluciones urgentes para devolver la confianza a la plantilla.
Bélgica continúa su pugna en lo más alto del grupo junto a Francia.
Turquía aspira a poner fin a su racha de derrotas en su próximo compromiso internacional.
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