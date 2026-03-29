Una cena entre compañeros de la selección nacional, en vísperas de un partido decisivo, se convierte en un caso viral en las redes sociales. Manuel Locatelli, capitán de la Juventus, se ve envuelto en una polémica en las redes tras pasar una velada en Florencia junto a algunos jugadores del Inter, también convocados para la final de la repesca contra Bosnia, que vale el pase al Mundial.





Según cuenta La Gazzetta dello Sport, la escena tuvo lugar en la conocida Trattoria da Tullio, en las colinas de Montebeni, donde el viernes por la noche el centrocampista bianconero compartió mesa —y el famoso filete frito del local— con Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò Barella y Pio Esposito. Con ellos también estaba Guglielmo Vicario, portero del Tottenham, presente en Coverciano a pesar de su lesión para apoyar al grupo azul.



