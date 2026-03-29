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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Nacional: Locatelli, en una cena con aficionados del Inter, enfurece a los seguidores de la Juventus en las redes sociales

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Polémica en las redes sociales por una cena entre compañeros de la selección nacional, pero rivales en sus respectivos clubes

Una cena entre compañeros de la selección nacional, en vísperas de un partido decisivo, se convierte en un caso viral en las redes sociales. Manuel Locatelli, capitán de la Juventus, se ve envuelto en una polémica en las redes tras pasar una velada en Florencia junto a algunos jugadores del Inter, también convocados para la final de la repesca contra Bosnia, que vale el pase al Mundial.


Según cuenta La Gazzetta dello Sport, la escena tuvo lugar en la conocida Trattoria da Tullio, en las colinas de Montebeni, donde el viernes por la noche el centrocampista bianconero compartió mesa —y el famoso filete frito del local— con Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò Barella y Pio Esposito. Con ellos también estaba Guglielmo Vicario, portero del Tottenham, presente en Coverciano a pesar de su lesión para apoyar al grupo azul.


  • Quien desató la tormenta fue, como suele ocurrir, una publicación del restaurador Paolo Bacciotti, que inmortalizó la velada en las redes sociales. Las imágenes no tardaron en difundirse por toda la red, lo que desencadenó, sobre todo en X, una avalancha de críticas contra Locatelli.


    En el punto de mira de los aficionados de la Juventus, la «culpa» de haber compartido un momento de convivencia con los históricos rivales nerazzurri. Pesó especialmente la presencia de Bastoni, que ya se había visto envuelto en la polémica tras el último enfrentamiento directo por un episodio que había provocado la expulsión de Kalulu.


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