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¡Myles Lewis-Skelly ficha por el Manchester United! Los «Diablos Rojos» se fijan en un fichaje sensacional: el lateral izquierdo del Arsenal, que ha perdido el puesto
El Manchester United se fija en una joven promesa de Hale End
Según informa TEAMtalk, el United ha fijado a Lewis-Skelly, del Arsenal, como objetivo prioritario para aportar la competencia que tanto necesita Luke Shaw la próxima temporada. Tras una brillante temporada de debut en 2024-25, en la que disputó 39 partidos, el joven ha tenido dificultades para conseguir minutos esta temporada bajo las órdenes de Mikel Arteta. Lewis-Skelly solo ha jugado 14 partidos en la Premier League, y su única titularidad fue en la victoria por 2-1 sobre el Brighton en diciembre. Según se informa, el joven está dispuesto a abandonar el norte de Londres para relanzar su carrera y reforzar sus aspiraciones de ser convocado por la selección absoluta de Inglaterra.
- AFP
Se han estudiado otras opciones
Aunque aún no se han presentado ofertas oficiales, algunas fuentes apuntan a que el Arsenal está dispuesto a «sacar provecho» de este producto de su cantera. El equipo de fichajes del United ha sido informado de la disponibilidad del jugador, aunque al parecer se enfrenta a una dura competencia por parte del Chelsea, el Everton y el Brentford. En caso de que el fichaje de Lewis-Skelly no se materialice, la directiva de Old Trafford también está siguiendo de cerca alternativas contrastadas de la Premier League, como Antonee Robinson, del Fulham, y Tyrick Mitchell, del Crystal Palace, asegurándose de que la incorporación de un nuevo lateral izquierdo siga siendo una prioridad innegociable.
El acuerdo con Wharton cobra impulso
El interés por Lewis-Skelly forma parte de una estrategia más amplia para fichar a los mejores talentos nacionales, y Adam Wharton también figura entre las principales prioridades del United. Según algunas informaciones, los «Diablos Rojos» estarían dispuestos a activar el «acuerdo de caballeros» existente entre Wharton y el Crystal Palace, lo que permitiría al centrocampista fichar por un club de la Liga de Campeones por una cantidad que rondaría los 60-65 millones de libras. Dado que el United parece haber perdido a Elliot Anderson, que se ha ido al Manchester City, Wharton se ha convertido, según se informa, en el «objetivo número uno» para revitalizar un centro del campo que a menudo ha carecido de energía y serenidad.
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Momento decisivo para INEOS
A medida que se acerca el mercado de fichajes de verano, la directiva del United se ve presionada para formar una plantilla capaz de luchar por el título de forma sostenida. El posible fichaje tanto de Lewis-Skelly como de Wharton supondría un cambio significativo hacia jugadores ingleses jóvenes y con gran potencial. Antes de que se pueda cerrar ningún acuerdo, el United debe superar un final de temporada complicado para asegurarse de poder ofrecer la participación en la Liga de Campeones, un requisito clave para el acuerdo con Wharton. Con el parón internacional actualmente en vigor, los ojeadores seguirán de cerca a ambos jugadores antes de que la Premier League vuelva para su sprint final.
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