Getty Images Sport
Traducido por
Myles Lewis-Skelly destaca a un compañero «infravalorado» del Arsenal que es «uno de los mejores del mundo»
El héroe anónimo del Arsenal
Lewis-Skelly ha señalado a Merino como el jugador más infravalorado que milita actualmente en el Arsenal. El joven centrocampista cree firmemente que su compañero no recibe suficiente reconocimiento por sus aportaciones vitales al equipo de Mikel Arteta.
Merino ha demostrado ser un recurso muy versátil desde su llegada desde la Real Sociedad en el verano de 2024. Ha dado un paso al frente con regularidad para ofrecer una cobertura crucial en ataque cuando las crisis de lesiones dejaron al Arsenal sin suficientes opciones ofensivas tradicionales.
- Getty Images
Exigiendo más respeto
Lewis-Skelly ha dejado claro que considera al jugador de 30 años una figura clave de liderazgo entre bastidores. Insiste en que los observadores pasan por alto sistemáticamente el verdadero valor y la inteligencia táctica del español.
«Ese tipo de ahí, no siento que reciba el reconocimiento que se merece, tío», explicó Lewis-Skelly en una entrevista reciente con la Premier League. «La forma en que ve el fútbol es realmente buena para aprender de ella. Debería recibir el reconocimiento que se merece».
Aprendiendo de la experiencia
Merino presume de un sólido balance de 16 goles y ocho asistencias en 85 apariciones con el Arsenal. Esta eficacia de cara a puerta ha llamado la atención de Lewis-Skelly, que está tratando activamente de estudiar el juego del experimentado centrocampista para mejorar sus propios números.
"Incluso hoy he estado hablando con él sobre, bueno, ¿cómo marcas tantos goles? Quiero aprender porque quiero añadir eso a mi juego", añadió Lewis-Skelly. "El deseo de marcar, las posiciones, dónde estar en el campo. Siento que siempre sabe dónde estar, cuándo estar ahí. Eso, como futbolista, lo es todo".
- Getty Images Sport
Luchando por minutos
A pesar de su evidente calidad y su inteligencia futbolística, Merino ha tenido dificultades para asegurarse minutos con regularidad en los últimos meses. El internacional español aún no ha sido titular en un partido de la Premier League esta temporada.
Ha perdido puestos en el orden de preferencias por el impresionante rendimiento de Lewis-Skelly en las competiciones nacionales, junto con la llegada veraniega de alto perfil de Bruno Guimaraes. Ahora, Merino tendrá que seguir trabajando duro en el campo de entrenamiento para llamar la atención de Arteta y volver a hacerse un hueco en el once inicial.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias