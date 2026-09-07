«Muy vagos... ¡muy malos!»: Rodri destroza la actuación del Valencia en una conversación privada con Cubarsí tras la contundente victoria del Barcelona en Mestalla

La dominante actuación del Barcelona en su victoria por 5-0 ante el Valencia ayer, domingo, en la cuarta jornada de La Liga tuvo su reflejo en unos comentarios igual de contundentes de su nuevo jefe del centro del campo. Rodri, que fue titular por primera vez con el gigante catalán, fue sustituido en el minuto 62 en medio de una ovación en pie del público de Mestalla, un gesto normalmente reservado para los héroes internacionales de España.

Sin embargo, una vez tomó asiento en el banquillo junto al joven defensa Pau Cubarsí, se acabaron las cortesías. Las cámaras de 'El Día Después' captaron al veterano centrocampista expresando su incredulidad por la falta de calidad mostrada por el conjunto local.

En una conversación privada que rápidamente se hizo pública, se vio a Rodri inclinarse hacia Cubarsí para compartir sus pensamientos sobre los anfitriones en apuros. "Son muy vagos, estos chicos, muy vagos. Muy malos", dijo el centrocampista.

El jugador de 28 años parecía realmente sorprendido por la poca resistencia que ofreció el rival, especialmente teniendo en cuenta que el Barcelona ya había establecido una contundente ventaja de 3-0 cuando abandonó el terreno de juego.



