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FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Traducido por

«Muy vagos... ¡muy malos!»: Rodri destroza la actuación del Valencia en una conversación privada con Cubarsí tras la contundente victoria del Barcelona en Mestalla

Valencia
Barcelona
Primera División
Rodri
Pau Cubarsí

Rodri Hernandez no se mordió la lengua al valorar el pésimo momento de forma del Valencia durante la contundente victoria del Barcelona en Mestalla el domingo. Las cámaras de televisión captaron al centrocampista español lanzando un duro veredicto sobre el rival mientras descansaba en el banquillo tras ser sustituido.

  • La sincera valoración del centrocampista, captada por la cámara

    La dominante actuación del Barcelona en su victoria por 5-0 ante el Valencia ayer, domingo, en la cuarta jornada de La Liga tuvo su reflejo en unos comentarios igual de contundentes de su nuevo jefe del centro del campo. Rodri, que fue titular por primera vez con el gigante catalán, fue sustituido en el minuto 62 en medio de una ovación en pie del público de Mestalla, un gesto normalmente reservado para los héroes internacionales de España.

    Sin embargo, una vez tomó asiento en el banquillo junto al joven defensa Pau Cubarsí, se acabaron las cortesías. Las cámaras de 'El Día Después' captaron al veterano centrocampista expresando su incredulidad por la falta de calidad mostrada por el conjunto local.

    En una conversación privada que rápidamente se hizo pública, se vio a Rodri inclinarse hacia Cubarsí para compartir sus pensamientos sobre los anfitriones en apuros. "Son muy vagos, estos chicos, muy vagos. Muy malos", dijo el centrocampista.

    El jugador de 28 años parecía realmente sorprendido por la poca resistencia que ofreció el rival, especialmente teniendo en cuenta que el Barcelona ya había establecido una contundente ventaja de 3-0 cuando abandonó el terreno de juego.


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    Conmoción por la reciente posición liguera del Valencia

    La conversación entre las dos estrellas del Barcelona continuó mientras Rodri profundizaba en la actual difícil situación del Valencia. Se le oyó pedir a sus compañeros que le aclararan cómo había rendido el club en la temporada anterior, aparentemente incapaz de reconciliar su nivel actual con su reputación como uno de los grandes del fútbol español. «Son terribles, son terribles. ¿En qué puesto acabó el Valencia el año pasado?», preguntó.

    Las críticas de Rodri no se limitaron a su calidad general; señaló específicamente sus fallos tácticos y su falta de ambición durante la segunda mitad del encuentro. Destacó lo fácilmente que el Barcelona había controlado el ritmo del partido sin enfrentarse a ningún contraataque ni presión significativos. «Oye, ni siquiera han pasado del centro del campo en la segunda parte», concluyó.

  • Debut dominante de la internacional española

    Aunque sus comentarios en el banquillo desataron el debate, la actuación de Rodri sobre el césped fue sencillamente ejemplar. Actuando en el corazón del centro del campo de Hansi Flick, dirigió el juego con la calma y la precisión que le han convertido en uno de los mejores del mundo. Pese a la polémica en torno a una acción concreta dentro del área, siguió siendo el punto focal del juego de transición del Barcelona.

    Flick se deshizo en elogios hacia su nuevo fichaje tras el pitido final y destacó su impacto inmediato en el grupo. "Todo lo que hace Rodri tiene sentido. Es emocionante. No solo en el campo, también en el vestuario.

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    Polémica en medio de una exhibición magistral

    Sin embargo, la tarde no estuvo del todo exenta de borrones para el exjugador del Manchester City. Aunque dominó la batalla en el centro del campo, una acción defensiva concreta se ha convertido desde entonces en objeto de un intenso escrutinio por parte de analistas arbitrales. Han aparecido imágenes de un encontronazo físico entre el centrocampista y el delantero del Valencia Arnaut Danjuma.

    Al analizar la jugada, los expertos sugirieron que el jugador español se lanza hacia el delantero antes de que este dispare, lo que ha llevado a algunos a sostener que la decisión debería haber sido señalar penalti y mostrar además tarjeta roja a Rodri, aunque el árbitro aquel día no vio motivo alguno para intervenir.

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